VELIKA BRITANIJA PRELAZI NA RATNU PRIVREDU: Država povećava izdatke za odbranu

Premijer Velike Britanije Riši Sunak saopštio je da će njegova država u narednom periodu preći na ratni režim privrede.

To će značiti da će Ujedinjeno Kranjevstvo posle Rusije biti druga zemlja sveta koja će svoju privredu transformisati na ratni režim.

Ova odluka je kod nekih izazvalo salve odobravanja, a kod nekih podsmeh i da je reakcija zakasnela.

Riši Sunak će povećati izdatke za odbranu Velike Britanije na 2,5 odsto BDP-a do 2030. godine, jer upozorava evropske saveznike da je kontinent na „prekretnici“ suočen sa rastućim pretnjama iz Rusije, Irana i Kine.

Govoreći zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, premijer Velike Britanije je rekao da planira da postepeno povećava potrošnju na odbranu do kraja decenije, povećavajući je na 2,4% godišnje do 2027/2028. godine – a zatim dostigavši 2,5% do 2030/31.

Finansiranje će porasti sa 64,6 milijardi funti u 2024. na 78,2 milijarde funti u 2028, a zatim će skočiti na 87 milijardi funti u 2030/31.

Vlada je saopštila da je posvećenost u finasniranju iznosila dodatnih 75 milijardi funti u narednih šest godina i da će Velika Britanija ostati „daleko drugi najveći potrošač u odbrani u NATO-u posle SAD“.

Najavljujući posetu Poljskoj, Sunak je rekao da dodatno finansiranje predstavlja „najveće jačanje naše nacionalne odbrane u jednoj generaciji da se suoči sa izazovom sve opasnijeg sveta“.

On je otkrio da će dodatnih 10 milijardi funti biti potrošeno u narednoj deceniji na proizvodnju municije i modernizaciju oružanih snaga i da će najmanje 5% budžeta za odbranu biti posvećeno istraživanju i razvoju.

„Osovina autokratskih država kao što su Rusija, Iran i Kina sve više rade zajedno na potkopavanju demokratija i preoblikovanju svetskog poretka. Oni takođe mnogo ulažu u sopstvene vojske i sajber sposobnosti i jeftinu tehnologiju, poput dronova Šahid koje je Iran ispalio prema Izraelu prošlog vikenda.

Sunak je dodao je da ovo predstavlja „direktnu pretnju životima i egzistenciji ljudi u Velikoj Britaniji, kao i širom Evrope i širom sveta“, jer je govorio o potrebi da se „sada preduzmu dalje mere za odvraćanje ovih rastućih pretnji“

Na pitanje Skaj njuza da li je Velika Britanija ušla u „predratnu eru“, premijer je rekao: „Moramo priznati da je svet… opasnije mesto“.

Ali on je rekao da pretnje poput Rusije nisu „ništa novo“ – samo su došle novim „tempom i intenzitetom“, dodajući: „Zato je važno da napravimo ovu investiciju i da ovu investiciju napravimo sada“.

