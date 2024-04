UBIO ALBANCA KOJI MU JE ZLOSTAVLJAO ĆERKU, PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA: Sada predao zahtev da bude PUŠTEN, evo šta kaže javnost

Muškarac (50) iz Volosa, koji je u januaru puškom ubio 33-godišnjeg Albanca, brata njegove supruge, jer je silovao njihovu 18-godišnju ćerku, predao je zahtev da ga puste na slobodu, a javnost u Grčkoj se uzburkala.

Pregršt je komentara na najnoviju vest o strašnom slučaju koji je potresao Grčku, ali i šire područje, u kojima ljudi podržavaju 50-godišnjeg muškarca zbog zločina koji je počinio jer bi to "svaki otac uradio".

Neki od komentara na aktuelnu vest bili su: "U društvu u kojem je sve olabavilo jedino što možeš da uradiš jeste da sam počistiš nered", "Čovek, otac, on uzima stvar u svoje ruke i po svaku cenu", "Oslobodi čoveka, neka bude uslovno kažnjen na godinu dana" , "Uradio si pravu stvar, bravo", "Osloboditi čoveka da se vrati svojoj deci, normalno je bilo i da ga veže i secka svaki dan malo, po malo".

Naravno, bilo je i onih koji osuđuju zločin koji je počinio otac devojčice i koji smatraju da mu je mesto u zatvoru.

"Ubistvo sa predumišljajem nije samoodbrana, to je ubistvo. Nije bitno zbog čega je počinjeno, već šta je učinjeno", napisao je jedan čitalac na grčkom sajtu i dobio je podršku od nekolicine čitalaca.

Podsetimo, otac (50) se trenutno nalazi u posebnom krilu zatvora u Larisi, gde nisu zatvorenici sa ozbiljno teškim prekršajima, a sa svoje troje dece ima svakodnevni kontakt.

Njemu je prvobitno nakon priznanja izrečena kazna kućnog pritvora, ali se to, kako se navodi, desilo zbog "nesporazuma između tužioca i istražitelja" zbog čega je vraćen u zatvor.

Prvi put zlostavljana sa devet godina

Devojka je navodno rekla ocu da je "se*sualno zlostavljana otkako je imala devet godina, a do silovanja je došlo između 12. i 14. godine". Kada je imala 14 godina, verovatno mu je rekla da će otkriti sve ako nastavi, međutim, kada mu je bio potreban novac, on se vraćao i ucenjivao je snimcima.

Muškarac je nakon jezivog saznanja da mu je ćerka godinama bila silovana, a potom i ucenjivana, uzeo lovačku pušku u ruke i našao se sa šurakom. Oni su se sastali u Volosu gde ga je 50-godišnjak ubio i kasnije priznao polciji šta je uradio i zbog čega.

"Nisam mogao da izdržim. Napustio sam Volos i vratio se u Argalasti. Nisam mogao da izdržim, želeo sam da mi on kaže zašto je to uradio. Sa sobom sam poneo pušku jer sam znao kakav je moj šurak bio u prošlosti. Nisam ga ja zvao jer nismo previše bili u kontaktu, naterao sam suprugu da ga pozove i kaže da mu je potrebna pomoć oko menjanja probušene gume na autu kod ulaza u Volos", rekao je otac.

Smejao se kada sam ga pitao zašto je silovao moju ćerku

"Vikao sam i pitao ga zašto je silovao i uništio moju ćerku. Video je da kod sebe imam oružje, ali nije želeo ništa da mi objasni. Samo je počeo da se smeje, a onda je počeo da trči. Stalno je menjao pravce, a onda je pokušao da me napadne i uzme mi oružje. Da bih se odbranio zadnjim delom puške sam ga udario u glavu i grudi i on je pao. Međutim, ubrzo je opet ustao i ponovo me napao. Tada je došlo i do tuče. Pokušao je da mi otme karabin, a onda je tokom tuče povučen obarač i on je pogođen", pričao je otac.

Strahuje se da postoje druge žrtve

Pored pretećih poruka, na mobilnom telefonu devojčice nalaze se i video snimci i fotografije scena silovanja, pa je zbog toga uređaj poslat u forenzičke laboratorije da izvuku sve fajlove. Strana 50-godišnjaka procenjuje, kako prenosi "Tahidromos", da nije samo njegova 18-godišnja ćerka ta koja je žrtva 33-godišnjaka.

"Veoma je važno, i to želim da istaknem, da je slučaj sa forenzičke istrage prosleđen Solunu. Pucnjava je bila iz otvora, što ide u prilog tvrdnji okrivljenog da je nosio pištolj da ga prisili, da prizna šta je uradio i napao ga. Od velike je važnosti da se vidi sa koje strane je metak ušao, jer se odatle dokazuje pređena udaljenost", dodaje gospodin Kougias.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)

Bonus video:

01:28 HAMAS MI JE OTEO ŽENU I ĆERKU, VIDEO SAM KAKO IH POKRIVAJU! Izraelski ministar za Kurira TV u besu: NEMA POBEDE BEZ OSVETE