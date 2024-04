INSPEKTOR KOJI JE PRVI STIGAO NA MESTO UBISTVA ČUVENE NOVINARKE PROGOVORIO O LEGIJI "Evo šta sam zapisao u svoje lične beleške..."

Taj 26. april 1999. počeo je kao miran dan u jedinici za ubistva Skotland Jarda u Kensingtonu, u jugozapadnom Londonu. Tada je do detektiva Hamiša Kembela stigla vest da je žena izbodena ispred svoje kuće nekoliko kilometara od njega. On i kolega su odmah izašli na lice mesta.

Dok je izlazio iz svoje kancelarije, dobio je poziv od svog šefa, glavnog detektiva Brajana Edvardsa.

Kembel se priseća: 'Rekao je: 'Jeste li čuli nešto o ovom incidentu uboda nožem?... Pa, da vam kažem nešto... postoje indicije da je to Džil Dando.'

Kembel je stigao u Gouvan aveniju u Fulamu, bogato područje porodičnih kuća, baš kada je hitna pomoć sa telom Džil otišla. Uloženi su očajnički napori da se ona spase, ali nije imala šanse.

U roku od pet minuta, Kembelovi službenici su otkrili ispaljenu čauru na pragu i jedan metak koji je prošao kroz glavu žrtve, pogodio njena ulazna vrata i pao na tlo. Dakle, ovo nije bio napad nožem - Dando je umrla odmah nakon što je pogođena u glavu. Njen sat i nakit nisu uzeti. Detektivi su imali posla sa nečim veoma neobičnim.

Policajci su sa lica mesta prikupili dokaze, uključujući ključ i BMW ključ, metalnu minđušu, torbu još nekoliko stvari. Turobno vreme je dodatno povećalo izazove s kojima se tog dana suočio odred za ubistva.

Kembel se sklonio od kiše ispod susedne kuće, nakon što je naredio svom timu da pokrije prednji deo kuće, stazu i put plastikom kako bi zaustavio dalju kontaminaciju ili gubitak dokaza.

Seća se da se pitao: 'Koliko je daleko ubica do sada mogao da stigne?' Četvrt veka kasnije, to je pitanje koje svet još uvek postavlja. To pitanje postavljaju i pojedini novinari Dejli mejla.

- Ove sedmice, pre tačno 25 godina Džil Dando (37) ubijena je na svom pragu nakon što se vratila kući iz jutarnje kupovine. Bio sam u redakciji Dejli mejla tog dana. Sećam se šoka i neverice među mojim kolegama nakon izbijanja vesti. A kada je nekoliko sati kasnije otkriveno da je umrla od prostrelne rane u glavu, ta osećanja su se samo pojačala - konstatovao je novinar Dejli mejla.

- Ko je mogao toliko mrzeti Džil, mezimicu nacije, da bi je ubili na tako brutalan i nemilosrdan način? Apetit za vestima o slučaju bio je nezasit i spekulisalo se o raznim motivima ubistva. Sećam se da mi je jedan stariji kolega rekao: 'Ne zanimaju me teorije, želim da znam ko je ubio Džil Dando - dodao je.

Oružje kojim je ubistvo počinjeno nikada nije pronađeno, neki detektivi misle da je bačeno u Temzu, ali forenzički pregled čaure i metka na mestu sugeriše da je to bio pištolj kalibra 9 mm, koji je modifikovan.

Postoji mogućnost i da je u pitanju bilo neko drugo reaktivirano oružje.

Činilo se da samo jedna osoba zna zašto je Džil Dando umrla. A to je bio čovek koji je viđen kako beži duž avenije Gouvan. Godinama su postojale tvrdnje da je Džil ubijena po naređenju ruskog gangstera, kog je odbila dok je snimala epizodu Praznika na Kipru.

Postojala je indicija da je policajac koji se pojavio na Krajmvoču povukao okidač. Pojavljivala se i tvrdnja da je atentator bila žena obučena kao muškarac.

Dojava da je Džil uvredila mafijašku porodicu Adams je ispitana, ali i odbačena.

U aprilu 1999. godine, britanski ratni avioni su učestvovali u NATO agresiji na Jugoslaviju.

Ranije tog meseca, Džil je vodila emisiju BBC1 pozivajući na pomoć izbeglicama, a dva dana pre njene smrti, sedište RTS-a pogođeno je NATO projektilom, pri čemu je poginulo 17 ljudi.

Danas Kembel ipak odbacuje teoriju da su Srbi bili umešani. S druge strane, ta teorija je ove nedelje dobila novi zamah tvrdnjom svedoka da čovek koga je video kako beži sa mesta zločina liči na srpskog Milorada Ulemeka Legiju.

Kembel, kako kaže, ne veruje u tu teoriju.

- Pisao sam u svojim ličnim beleškama, u prvim nedeljama, da smatram da je ubistvo delo nekoga ko je usamljenog strelca ili nekoga ko je opsesivan. Dvadeset pet godina kasnije, još uvek nema ništa od priče o velikim kriminalnim mrežama. Niko ne izlazi sa detaljima. Dakle, mora da je to bio neko ko je delovao samoinicijativno. U to sam siguran. Balistički dokazi i izveštaj su doveli do zaključka da je čaura pronađena na mestu ubistva bila duga 9 milimetara. Postoje dve vrste municije od 9 milimetara, 'kratka' i 'parabelum'. Pojmovi se odnose na dužinu kućišta, dok je prečnik (9mm) isti. 'Kratka' ima kućište dužine 17 milimetara, a 'parabelum' ima kućište od 19 milimetara - navodi Kembel

- Metak 'parabelum' kalibra 9 milimetara je onaj koji u međunarodnoj upotrebi koriste vojska i policija. "Kratka" od 9 milimetara, ona kojom je ubijena Džil, manje je moćna i izbacuje metke brzinom manjom od brzine zvuka. Ovo nije bilo oružje profesionalnog ubice, dodaje, verujući da je ubistvo Džil Dando bilo amatersko.

- Taj neko prilazi usred bela dana, bez maske i bez rukavica. Ispaljuje jedan metak koji ostavlja tragove čaure i, što je izuzetno i važno, lokaciju. Znači da ubistvo nije bilo unapred planirano - konstatuje detektiv.

Ove sedmice je u saopštenju navedeno da će policajci razmotriti sve nove informacije koje budu ponuđene snagama kako bi utvrdile da li one 'predstavljaju novu i realističnu liniju istrage'.

Kembel je, međutim, pesimističan u pogledu toga da će u ovom slučaju ikada postojati trajna pravda.

- Mislim da je verovatnoća za tako nešto, izuzetno mala, jer su potrebni materijalni dokazi da potkrepe slučaj. Dokazi o identitetu za sada nisu dobri. Zamoliti bilo koga od svedoka koji su videli osobu u Gouvan aveniji da sada izađe i identifikuje osobu bilo bi praktično nemoguće, podvlači Kembel.

Džil Dando je sahranjena sa svojom majkom Džin, koja je umrla 1986. godine, nedaleko od njenog oca Džeka, koji je umro u 91. godini, deceniju nakon svoje ćerke.

Na uglačanom granitu ispisana je jednostavna posveta:

'Tvoj predivan osmeh, ta netaknuta elegancija - prava si zvezda, volimo te.'

Kurir.rs/Dejli mejl/Dimitrije Petrović