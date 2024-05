ŽIVOT JOJ VISIO O KONCU: Olivija se na odmoru zarazila ozbiljnim virusom, a sve se dogodilo na destinaciji koju SRBI OBOŽAVAJU

Foto: Printscreen The Sun

Olivija Hartli tvrdi da je zamalo umrla nakon što se prošlog septembra vratila kući sa odmora vrednog 1.600 eura u Hurgadu u Egiptu na kom se zarazila hepatitisom A, a za sve krivi osoblje koje, kako kaže, "nije opralo ruke".

Ova 28-godišnjakinja, koja živi u Klitorpsu u Linkolnširu , bila je na odmoru sa svojim verenikom Tomasom Vinom (31) u odmaralištu sa četiri zvezdice.

U avionu kući, Olivija tvrdi da je njen partner Tomas povraćao "šest puta", dok je ona počela da ima mučninu i dijareju 48 sati nakon povratka kući.

U nemogućnosti da zadrži hranu ili vodu tri dana, Olivija je hospitalizovana zbog dehidracije i lekari su joj rekli da je njena funkcija jetre i bubrega nenormalna.

Lekari su rekli Oliviji da je „veoma verovatno“ da je zaražena hepatitisom A – infekcijom jetre koja se širi izmetom zaražene osobe.

Ona je sigurna da se zarazila smrtonosni virus iz hotela - koji je odlučila da ne imenuje - tvrdeći da je higijena hrane u odmaralištu bila "užasna".

Lekari su bili toliko zabrinuti da su upozorili Oliviju da će možda morati da se podvrgne transplantaciji jetre ako se njeno stanje ne poboljša.

Srećom, Olivija se oporavila - ali još uvek pati od posledica povrede jetre i bubrega zbog zabrinutosti da će joj možda i dalje trebati transplantacija u budućnosti.

„Ptica je bilo svuda, hrana je stajala dugo, dugo, samo su sipali novu hranu na staru hranu koja je bila vani satima. Poslednjeg dana i ja i moj verenik smo imali pomalo bol u stomaku. U avionu kući, moj partner je povraćao oko šest puta", kaže ona.

„Bila sam dobro u sve nakon dolaska kući, tada sam počela sa povraćanjem i dijarejom. Onda sam došala do tačke u kojoj nisam mogala da zadržim nikakvu tečnost. Samo sam sve povraćala. Imala sam užasne bolove u stomaku", dodaje Olivija.

Povraćala tri dana, pa otišla u hitnu pomoć

Posle tri dana neprekidnog povraćanja, Olivija je otišla u hitnu pomoć u bolnici Dajane, princeze od Velsa u Grimsbiju, gde su testovi otkrili da je njena funkcija jetre „poremećena“ i zahteva hitno lečenje.

Olivija je rekla: „Lekari su mi rekli da mi je jetra u veoma lošem stanju i da imam oštećenje bubrega od dehidracije.

„Bili su veoma zabrinuti zbog rezultata jetre i zabrinuti zbog visoke stope hepatitisa u Egiptu. Uz sve to, rekli su da je vrlo verovatno da imam hepatitis. Bili su 99,9 odsto sigurni da sam ga dobila iz hotela. Rekli su mi ako mi se jetra ne popravlja, biće vam potrebna hitna transplantacija jetre u Lidsu , što je bilo zastrašujuće."

„U svojoj glavi sam razmišljala o najgorem. Bilo je to veoma strašno vreme. Niko nije mogao u potpunosti da se složi oko plana lečenja. Osećala sam se veoma ranjivo. Uplašila sam se da ću umreti. Pitala sam da li mogu da idem kući, a oni su rekli ne, ako dođe do otkazivanja organa, nećete stići do Lidsa, bilo je veoma ozbiljno", kaže ona.

Nakon tri dana u bolnici, Olivija je otpuštena, ali tvrdi da je zbog oštećenja jetre i bubrega imala bolove u zglobovima i umor - uz zabrinutost da će joj možda i dalje trebati transplantacija u budućnosti.

(Kurir.rs/ The Sun/ Preneo: T.A.)