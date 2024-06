DOBIO 114 GLASOVA Alen Berse novi generalni sekretar Saveta Evrope

Bivši švajcarski predsednik Alen Berse izabran je danas za generalnog sekretara Saveta Evrope, na petogodišnji mandat.

Alen Berse je u drugom krugu izbora, na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE), dobio je 114 glasova.

Ostali kandidati - bivši ministar kulture Estonije Indrek Sar i bivši ministar finansija Belgije Didije Rejnders - dobili su 85, odnosno 46 glasova, saopšteno je iz PSSE.

Berseov mandat počeće 18. septembra.

Berse je bio član švajcarske vlade od 2012. do 2023. godine, a za to vreme je dva puta obavljao funkciju predsednika Konfederacije, i to 2018. i 2023.