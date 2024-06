TRAMP SPREMAN ZA DEBATU SA BAJDENOM, A GDE JE MELANIJA? Nekadašnja prva dama SAD do sada propustila sve KLJUČNE MOMENTE u kampanji

Melanija Tramp, nekadašnja prva dama SAD, propustila je do sada sve ključne momente u kampanji svog supruga Donalda: od trenutka kada je objavio da ulazi u trku za reizbor, preko žurke za njegovu pobedu na unutarstranačkim izborima republikanaca na Superutorak u martu.

Na pitanje novinara da li će se uključiti u kampanju, ona je tog meseca odgovorila: "Čekajte, videćete".

Ali, od tada se retko viđa u javnosti. Izuzeci su bili nekoliko donatorskih večera i matura njenog sina Barona.

Bivšeg američkog predsednika Trampa večeras očekuje prva debata sa Džoom Bajdenom, kandidatom demokrata i akuelnim šefom Bele kuće, uoči novembarskih izbora.

Njihovo sučeljavanje u Atlanti biće emitovano na CNN.

AP navodi da Melanije Tramp nije bilo ni na jednom ročištu koje se vodilo protiv Donalda Trampa u Njujorku zbog isplate porno glumici, niti je bila prisutna kada je izrečena osuđujuća presuda.

Nije se pojavila ni na rođendanskoj zabavi za 78. rođendan svog supruga koju su mu organizovali fanovi, niti je viđena na nekom od njegovih mitinga.

Njeno odsustvo sa suđenja i drugih značajnih događaja jeste neobično, kaže Ketrin Dželison, profesorka istorije sa Univerziteta Ohaja koja prati prve dame.

Ali, ističe i da nije iznenađujuće ako se uzme u obzir da Melanija Tramp nije pratila tradicionalne protokole supruge političara, i da se kao prva dama nije previše eksponirala u javnosti.

"Sve što Trampovi rade odudara od tradicionalnog ponašanja kandidata i njihovih suprugra", kaže Dželison.

Nekada se političari oslanjaju na supruge kako bi dobili više glasova žena, a takođe se pojavljuju sa suprugama kako bi birači stekli utisak o njima van političke arene.

Recimo, supruge ovogodišnjih republikanskih kandidata Rona Desantisa i Viveka Ramasvamija su učestvovale u kampanji, često i sa njihovom decom.

Asošiejted pres je razgovarao sa 15 ljudi koji su bili na donatorskim događajima za Trampovu kampanju u vili u Mar-a-Lagu i niko nije video Melaniju. Njena kancelarija takođe nije odgovorila na upit AP.

Jedino saopštenje stiglo je iz njene kancelarije kada je Republikanska stranka na Floridi objavila da je njen sin Baron zvanično postao delegat.

Novinari su često pitali Trampa tokom suđenja gde je Melanija, ali nije odgovorio na to pitanje. Njegovi saradnici su govorili da nije prisutna zbog Baronovih školskih obaveza.

Glas Amerike prenosi da su neka od svedočenja na suđenju ukazivala na to da je Tramp imao seks aferu sa porno glumicom Stormi Danijels samo četiri meseca od Melanijinog porođaja. Međutim, svedoci tužilaštva su rekli da Tramp nije mario za to kako bi se objava o toj aferi odrazila na njegov brak, već da je brinuo za kampanju. On je tvrdio suprotno.

Melanija se nije oglašavala na mrežama posle osuđujuće presude njenom suprugu, za razliku od Trampovih starijih sinova i ćerke Ivanke, dok ga će ćerka Tifani pratila na suđenjima.

"Mislim da joj je veoma teško", rekao je Tramp o svojoj supruzi u intervjuu Foks njuzu posle izricanja presude. "Mislim, ona je dobro, ali morala je da čita sve te budalaštine".

Tramp je često pominje i prepričava njihove razgovore Iako je odsustna u kampanji, Tramp često pominje Melaniju i prepričava delove njihovih razgovora, i time pokazuje pristalicama da je ona i dalje tu i da ga podržava. Leri Snouden, predsednik "Kluba 47" koji okuplja Trampove pristalice, kaže da je video Melaniju na gala večeri koju su organizovale ženske pristalice Trampa u februaru. Iako nije imao priliku da razgovara sa njom, tvrdi da je bila "veoma šarmantna". "Delovala je srećno, smejala se, gostila je prisutne, rukovala se sa svima". On očekuje da se Melanija pojavi u kampanji i da drži govore, ali misli da bivši predsednik ima "zaštitnički stav" prema njoj.

