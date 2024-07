"MOJE DETE JE UBODENO" Jezivi detalji krvavog pira u Engleskoj: Jedan od svedoka opisao je lice mesta kao "scenu iz horor filma"

Jedno dete je navodno ubijeno, a najmanje sedam osoba je povređeno od strane napadača koji je s nožem upao u dečju plesnu radionicu u Sautportu u Engleskoj.

Naoružani policajci su stigli na u Ulicu Hart u 11.50 sati nakon napada u studiju gde su se deca bavila plesom, jogom i učila u radionici za pravljenje narukvica.

Policajci su priveli muškarca i zaplenili nož nakon užasnog napada koji je upoređen sa scenom iz "horor filma".

Policija je apelovala na ljude da izbegavaju to područje, ali je navela da nema šire pretnje za javnost. U napadu je jedno dete ubijeno u tom mirnom primorskom gradiću, izvestio je Liverpool Echo.

Rajan Karni, koji živi sa svojom majkom Hejli u toj ulici, rekao je da je požurio kući s posla kako bi bio sa njom nakon što je ona videla incident.

"Izašla je napolje i videla ženu koja je vrištala, govoreći da ne može da nađe svoje dete."

"Pustili su je unutar kordona i ona je potrčala dole i sve što je mogla da čuje je bilo vrištanje i plač, govoreći: 'To je moje dete! To je moje dete!'", rekao je on.

Oko 25 dece školskog uzrasta između šest i jedanaest godina bilo je na licu mesta kada je užas počeo.

foto: James Speakman / PA Images / Profimedia

Ljudi na licu mesta su rekli da su videli muškarca u "crnoj kapuljači" kako dolazi taksijem sa nožem pre nego što su ljudi ostali na ulici "vrišteći" i "u suzama".

Meštani su izjavili da su videli decu kako trče iz zgrade i pretpostavili su da je došlo do saobraćajne nesreće jer je jedno vozilo bilo prekriveno krvlju.

Ali, brzo su shvatili da se dogodilo nešto mnogo gore kada su videli "sedmoro do desetoro dece" koja su bila "povređena i krvarila" ispred radionice.

Premijer Kir Starmer rekao je da je napad "užasan i duboko šokantan" i zahvalio se hitnim službama na njihovom odgovoru.

Ministarka unutrašnjih poslova Ivet Kuper rekla je da je "duboko zabrinuta" zbog napada.

Očevidac Bejr Varatan (35), koji poseduje prodavnicu u Ulici Hart, rekao je da ga je pozvao član osoblja koji mu je rekao: "Šefe, dođi u prodavnicu!"

"Video sam sedmoro do desetoro dece ispred vrtića. Bila su povređena, krvarila su."

"Bila su na putu, bežala iz vrtića. Bili su ubodeni, ovde, ovde, ovde, svuda", rekao je on pokazujući na vrat, leđa i grudni koš.

"Sva deca su imala oko deset godina. Jedno od njih je bilo jako ozbiljno povređeno."

"Nadam se da će biti u redu. Samo dva policijska džipa i vozila hitne pomoći su stigla, onda je naoružana policija došla i izvela ga iz vrtića. Neko mi je rekao da je stigao taksijem i da je imao nož."

Jedan stanovnik iz te ulice rekao je da je bio kod kuće oko podneva kada je žena došla ispred autom u automobilu, vrišteći.

"Vrištala je 'moje dete je ubodeno'. Žena je bila histerična. Tada su dva policijska vozila ubrzala ulicom na drugu stranu."

"Bila je to majka sa svojom desetogodišnjom ćerkom koja je ubodena. Pomogao sam joj da se vrati do mesta gde su bili policijski automobili i saniteti."

"Nije izgledala dobro, ali moj fokus je bio na tome da je vratim do ulice da dobije pomoć."

pic.twitter.com/tXNlAUkFZf En Inglaterra, un día que debió ser de alegría se convirtió en una pesadilla. La policía armada acudió a Hart Street en Southport, Merseyside, a las 11:50 am, luego de que un hombre con un cuchillo atacara un taller de danza y yoga infantil temático de… — ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) July 29, 2024

"Kada sam se vratio do ulice, bilo je nekoliko dece na zemlji koju su radnici hitne pomoći gledali i, kako sam se vraćao, sve više policijskih kola je dolazilo i sve više ambulanti je počelo da stiže."

BBC-jev novinar na licu mesta opisao je jednu devojčicu na nosilima prekrivenu krvlju sa "roditeljima koji trče za njom".

Žrtve su prebačene u Dečju bolnicu Alder Hej, Univerzitetsku bolnicu Eintri i bolnicu Sautport i Formbi.

"Verovatno je bilo 25 dece tamo jer je to maksimum koji imamo i dostigli su maksimum", rekao je zaposleni radionice u kojoj se desio napad.

"Kada sam stigao, bio je tamo jedan čovek koji je bio potpuno izbezumljen, u haosu."

foto: James Speakman / PA Images / Profimedia

"Video je dvoje dece kako trče iz ovohg prostora, i mislio je da su ih udarili automobilom jer je automobil bio krvav sa strane."

"Ali u stvari su to bila deca koja su ubodena i koja su pala na automobil."

Jedan vlasnik lokalnog preduzeća, koji je bio jedan od ljudi koji su pozvali policiju, rekao je da je incident bio poput "scene iz horor filma".

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)