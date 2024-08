HRANA LETELA PO AVIONU, SVE ZAVRŠILO NA PODU! Drama na letu, turbulencije uzdrmale letelicu: Snimci su jezivi (VIDEO)

On August 4, #KoreanAir Airbus A330-300 (HL7584) flight #KE197 from #Seoul Incheon to Ulaanbaatar, #Mongolia, encountered severe turbulence while flying at 34,000 feet near #Tianjin in China. 🎥 via @Tseka_ | 📷 © @pinkteest#Airbus #A330 #aviation #AvGeek #avgeeks #flights pic.twitter.com/L3jbbBUakX