„Ukrajina će pobediti i bićemo uz vas sve vreme“, rekao je Bajden u obraćanju Zelenskom, prenosi Glas Amerike. On je prethodno najavio više od osam milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini, da bi toj zemlji pomogao u odbrani protiv ruske invazije. Pomoć obuhvata prvu isporuku precizno navođenih kliznih bombi dometa do 130 kilometara, raketne sisteme „Patriot“, kao i municiju vazduh-zemlja. „Stavljamo do znanja da smo uz Ukrajinu sada i u budućnosti“, rekao je Bajden na sastanku sa ukrajinskiM predsednikom. Dodao je da će SAD nastaviti da pomažu Ukrajini da ojača poziciju na ratištu i da je naložio Pentagonu da rasporedi sav preostali novac za vojnu pomoć do kraja njegovog mandata u januaru.