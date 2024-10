-To je značajna suma i veliki podsticaj kampanji Trampa, mene to nije iznenadilo jer se Mask odavno orijentisao kao neko ko podržava Trampa i njegovu, po meni čudnu, viziju Amerike i poslovanja. Međutim, to je njegov izbor, mislim da će značajno da mu pomogne, a da li će uspeti videćemo za dve nedelje i koji dan.

- Mislim da će u toku narednih dana sve više biti izjava i poruka koje su maliciozne i koje imaju za cilj da omalovaže protivkandidata. Bitno je napomenuti da obe strane upotrebljuju svoja najjača oružja. U finišu kampanje se uključio i Barak Obama, koji ima i dalje ozbiljan rejting i podršku, a posebno demokratskih birača, a koji može da doprinese Kamali Haris da animira one za koje se bore oba kandidata, odnonso oni neopredeljeni. Sa druge strane, Trampa je podržao Ilon Mask, a Trampov tim je dogovorio sa Maskom da ako on pobedi da će mu dati veoma značajnu ulogu u američkoj administraciji koja podrazumeva kontrolu nad javnom i državnom administracijom. Siguran sam da bi Tramp uzeo Maska za potpredsedničkog kandidata ako bi to bilo moguće, mada je to pravno nemoguće jer Mask nije rođen u Americi, nego u Južnoafričkoj Republici. Samo mogu da zamislim kako bi taj dvojac izgledao.