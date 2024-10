Velika napredovanja ruskih snaga takođe su zabeležena u pravcu Limana. Ranije je došlo do velikog pomeranja fronta u oblasti Nevskog.

Jedinice Oružanih snaga Rusije napredovale su na području dužine do šest kilometara i dubine do četiri kilometra, zauzimajuči Novosadovoje i došavši do obale reke Žerebec. Po svemu sudeći, nastaviće se pokušaji da se ukrajinske snage potisnu sa leve obale reke i pređu na desnu.