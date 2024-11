BBC piše da se sumnja da je slučaj povezan s krijumčarenjem alkohola. Medicinski stručnjaci kažu da pijenje samo 25 mililitara metanola može biti kobno, no on se ponekad dodaje u piće jer je jeftiniji od alkohola. Metanol nije neuobičajena pojava i u alkoholu destiliranom u kućnoj radinosti, kaže profesor molekularne toksikologije na Kings koledžu u Londonu, Krister Hogstrand.

- Metanol je poput alkohola, bez boje i mirisa, no njegov uticaj na ljude može biti smrtonosan. Ima drugačiju strukturu atoma ugljenika koja potpuno menja način na koji ga ljudi prerađuju u telu i to potencijalno dovodi do kobnih posledica - dodao je.