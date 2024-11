Neverovatno je to da ove strašne brojke nisu usporile ruski napredak u najmanje dva ključna sektora na frontu u Donjecku. Rusi su svoju ofanzivu na tom delu pokrenuli krajem 2023. godine. U februaru su okupirali uništenu Avdijivku, a tokom leta i jeseni preplavili su ukrajinske snage i naterali ih na povlačenje do utvrđenog grada Pokrovska, 40 kilometara zapadno.

Ponestaje li Rusiji ljudi?

Može li Ukrajina izdržati?

I Ukrajina beleži velike gubitke - do 100 hiljada poginulih i možda oko 400 hiljada ranjenih od početka rata, izračunao je The Economist. Uz to, ima problema i s mobilizacijom. To sve može da znači da Ukrajina treba da nastavi da činiti ono što čini još od kraja 2023. godine: menjati teritoriju za priliku da nanese ogromne gubitke Rusima.