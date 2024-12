No, samo nekoliko dana kasnije Moskva i njeni mediji pod državnom kontrolom značajno su ublažili svoju retoriku. RIA Novosti i TASS, dve vodeće ruske novinske agencije, HTS su prestale da nazivaju "teroristima" i po novome su oni u Rusiji "naoružana opozicija".

Rusija je ojačala svoj položaj u Centralnoafričkoj Republici i državama regije Sahel, gde se odigrala serija vojnih pučeva putem kojih su vojne hunte došle na vlast. U Africi se grupa Vagner uplitala u ratne sukobe i građanske ratove u nizu zemalja i pružala zaštitu vlastima u zamenu za vredne resurse poput rudnika i uz to osiguravala uticaj Moskve na način na koji to sam Kremlj nije mogao da učini. Nakon sumnjive smrti šefa grupe Jevgenija Prigožina, koji je podignuo pobunu protiv Kremlja, kontrola nad ovim poslovima pod čvrstim je nadzorom Kremlja.

Na kocki vojne baze i kredibilitet

- Moskva radije ima posla s onima koji imaju moć i kontrolu, a odbacuje one koji ih izgube - rekao je Nikolaj Sokov, bivši ruski i sovjetski diplomata, a sada viši saradnik u Bečkom centru za razoružanje i neširenje oružja.

To Asada stavlja u poziciju nevažne osobe u Moskvi jer Putin od njega više nema koristi. Iako je Kremlj saopštio da je evakuacija Asada u Moskvu bila Putinova lična odluka, njegov portparol je naglasio da ruski čelnik ne planira javni sastanak sa svrgnutim sirijskim diktatorom.

"Putin je sve sje**o u dve nedelje"

Do nedelje uveče, nakon što su Asad i njegova porodica osvanuli u Moskvi, propaganda Kremlja Rusima je odjednom poručivala da su dramatični događaji u Damasku relativno nevažni.

Međutim, nisu sve pristalice Kremlja bile jednako voljne da Asadovo svrgavanje shvate na način na koji je to prikazano. Iako je Rusija dala do znanja da planira da pregovara s novim sirijskim vladarima o budućnosti svojih vojnih baza, njihova budućnost je daleko od jasne.

Nema sumnje da je za Putina rat u Ukrajini važniji od svih drugih briga, no njegova mračna opsednutost pokoravanjem Kijeva pridonela je, smatraju analitičari, smanjenju sposobnosti Moskve da utiče na događaje drugde. Ruslan Puhov, voditelj istraživačkog tink tenka tanka Centar za analizu strategija i tehnologija u Moskvi, kaže da je sveobuhvatni rat Rusije u Ukrajini doveo do "slabljenja" vojnih i strateških sposobnosti Kremlja u Siriji, što je na kraju dovelo do kolapsa Asadovog režima.