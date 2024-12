Ali, to se nije moglo naslutiti iz tona ponedeljne debate. "Mi ćemo zameniti ovaj zastoj i redistributivnu ekonomsku politiku socijaldemokrata i Zelenih ekonomskom politikom motivacije i konkurentnosti", rekao je Merc.

To ne ostavlja Mercu mnogo prihvatljivih opcija za koalicione saveznike.

Veliki deo političke diskusije do sada je bio fokusiran na domaće probleme Nemačke, a ne na to kako će zemlja odgovoriti na globalne izazove, od povratka Donalda Trampa u Belu kuću – i mogućnosti da će prekinuti američku vojnu podršku Ukrajini – do sloma slobodne trgovine koja je dugo podržavala nemački izvozno orijentisani ekonomski model.