To za Kurir navodi Pol Tejlor, viši gostujući saradnik Centra za evropsku politiku (EPC) iz Brisela koji je tokom skoro 40-godišnje karijere u Rojtersu bio izveštač, šef biroa i urednik za Evropu i Bliski istok i kojeg smo zamolili da iznese predviđanja za 2025. na pet globalnih tema.

PALA ODLUKA, ON JE BUDUĆI NEMAČKI KANCELAR? Velika vest iz Berlina, vraća se čovek kojeg je Angela Merkel oterala iz politike - sada prvo mora na njen rođendan

Planeta PALA ODLUKA, ON JE BUDUĆI NEMAČKI KANCELAR? Velika vest iz Berlina, vraća se čovek kojeg je Angela Merkel oterala iz politike - sada prvo mora na njen rođendan

On će morati da blisko sarađuje sa centralnom Evropom, posebno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, kako bi se ojačala evropska odbrana i promovisalo proširenje EU na Zapadni Balkan, Ukrajinu i Moldaviju.

On će biti uticajan zato što je njegova Evropska narodna partija (EPP) na čelu većine vlada u EU.

Ako ona bude diskvalifikovana, popularni Žordan Bardela, kojem je tek 29 godina, u dobroj je poziciji da uskoči kao predsednički kandidat. Iako je on talentovan za govore i debate, manjak iskustva u vlasti i labavo poznavanje vođenja politike mogli bi da ga učine ranjivim.

Saznaćemo 31. marta da li će sud zabraniti Marin le Pen, liderki francuskog tvrdodesničarskog Nacionalnog okupljanja, da se bavi politikom na period do pet godina, kako su tužioci zatražili na njenom suđenju zbog zloupotrebe fondova Evropskog parlamenta.

Francuska neće održati prevremene predsedničke izbore u 2025. osim ako Emanuel Makron ne podnese ostavku, a on deluje odlučan da ostane na vlasti do isteka mandata 2027.

On bi skoro sigurno došao do drugog kruga izbora, uzimajući u obzir stabilnu glasačku bazu Nacionalnog okupljanja, ali bi mogao da ga porazi jak kandidat stranaka centra kakav je bivši premijer Eduar Filip.

To je bio signal namenjen njegovom biračkom telu da je on savršeno sposoban da sklopi sporazum i da se protivi mešanju američke vojske u stvari u inostranstvu.

Foto: EPA Presidential Press Service, EPA Presidential Press Service Of, AP Julia Demaree Nikhinson

Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: EPA Presidential Press Service, EPA Presidential Press Service Of, AP Julia Demaree Nikhinson

On ima moralno višu osnovu, ali slabije karte. Tramp bi mogao da bude u stanju da nametne prekid neprijateljstava pretnjom da će ojačati Ukrajinu i oslabiti Rusiju, ali bilo kakvo primirje će verovatno biti nestabilno i neće biti trajno.

Tako je on udvostručio agresiju u Donbasu, sa ciljem da zauzme što više ukrajinske teritorije može pre nego što Tramp pokuša da nametne prekid vatre.

Pa ipak, svaki put kada bi došlo do prelaska nekog "praga", Putin je izvodio odmazdu nad Ukrajinom, ali se ne bi latio nuklearnog oružja.

Ova šema će se verovatno nastaviti zato što on zna da bi bilo kakvo korišćenje nuklearnog oružja moglo da dovede do ogromnog zapadnog odgovora ruskim snagama i potencijalno do nekontrolisane nuklearne razmene vatre.

Nije jasno da li će Tramp biti smeliji nego što je to bio Džo Bajden u razotkrivanju Putinovog nuklearnog blefa.

On je kazao da želi da smanji američku vojnu pomoć Ukrajini.