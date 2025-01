To mesto je čuvena popularna turistička destinacija poznatoa po muzici, barovima i noćnom životu.

Odlazeći američki predsednik Džo Bajden kazao je na konferenciji za medije povodom napada u Nju Orleansu da za sada ne postoje veze ovog masovnog zločina s eksplozijom u Las Vegasu, ali da se to istražuje.

Foto: Youtube/Printscreen/NBC News, Youtube/Printscreen/LiveNOW from FOX

Iz američke vojske je saopšteno da je Džabar u vojsci služio 13 godina i da je između ostalog bio raspoređen u Avganistanu od februara 2009. do januara 2010. godine.

U redovnim vojnim snagama je služio od marta 2007. do januara 2015. godine, a zatim je bio rezervista do jula 2020, rekao je portparol vojske.

Ako se potvrdi da Islamska država inspirisala napad, bio bi to najsmrtonosniji teroristički napad na američkom tlu posle više godina.

Zajon Parsons (18) rekao je za vebsajt NOLA. com da su on i dvoje prijatelja odlazili iz ulice Burbon kada se belo vozilo zaletelo prema njima. Ispičao je da je uspeo da se skloni, ali je njegova 18-godišnja prijateljica Nikija Dedu pregažena.

- Nisam imao vremena da plačem dok nisam nazvao njenu majku i ona me je pitala - gde je moja beba? To me je slomilo - kazao je Parsons.