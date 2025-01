Neki civili beže pre nego što rat stigne do njih.

To deluje kao tačka prekretnice.

- Broj poginulih mladih vojnika koji leže po poljima posvuda je zapanjujući. Suludo je šta se dešava - rekao je on prošlog meseca.

Novoizabrani predsednik SAD ponudio je neke naznake tokom skorašnjih intervjua za to kako namerava da pristupi ratu.

On je časopisu Tajm rekao da se "kategorički" ne slaže s odlukom Bajdenove administracije iz novembra da dopusti Ukrajini da ispaljuje rakete dugog dometa koje je dobila od SAD na ciljeve unutar Rusije.

Ali za one koji strahuju, kao što to čine mnogi, da je novi američki lider spreman da digne ruke od Ukrajine, on je ponudio neke nagoveštaje razuveravanja.