Kasparov: Putin neće stisnuti "crveno dugme"

- On rat ne može da završi jer ako recimo pristane na neki mirovni dogovor koji ne uključuje da mu cela Ukrajina bude podložna, neko će postaviti pitanje - zašto smo onda krenuli u rat? Govorio si jedno, a sada drugo. Zato on ne može bez rata, ako ne ovog, a onda će započeti neki drugi na nekom drugom mestu. Rat mu služi da snizi napetosti u društvu koje su sada negde sa strane ili tinjaju, i pitanje je kada će eruptirati. Putin je u začaranom krugu. On rat u Ukrajini može da završi samo potpunom pobedom, što mislim da je nemoguće, a svaki drugi kraj njegov je poraz, čak i da dobije tih 20-25 posto ukrajinske teritorije - kaže šahista.

Putinov nuklearni blef ne bi trebalo da plaši evropske zemlje , smatra on, i to iz više razloga.

"Dok on ratuje u Ukrajini, Kinezi mu zauzimaju područja"

Prema njegovom mišljenju, do promena u Rusiji će doći kada se u Sevastopolju zavijori ukrajinska zastava jer će to značiti kraj imperijalne politike. U međuvremenu, Putin ima problema sa Kinom koje gura pod tepih.

- U kineskim udžbenicima i svesti Kineza je da je dobar deo Sibira i Dalekog istoka - Kina. Oni to žele natrag. Oni to nisu zaboravili. Naime, dok Putin, uz ogromne ljudske žrtve, pokušava da osvoji neka sela po Ukrajini, Kinezi mu realno "osvajaju" i zauzimaju važna i bogata područja bez rata. To treba imati na umu - zaključio je on.