Slušaj vest

Novoizabrani predsednik SAD, Donald Tramp, čovek je kojem nikada nije nedostajalo samopouzdanja i ambicije. Proklamovao je ideju "Učinimo Ameriku ponovo velikom", i time osvojio drugi mandat. Pre same inauguracije, koja će se održati 20. januara, Tramp je pokazao ambicije da bukvalno "prepravi" mapu zapadne hemisfere.

Otvorio je ideju o "zori zlatnog doba Amerike" i bio je vrlo konkretan u izlaganju: Amerika treba da kupi Grenland od Danske. Štaviše, naglasio je da bi se Danska trebalo odreći Grenlanda, jer je to ključno za nacionalnu bezbednost SAD-a i zaštitu globalnog poretka. Amerika bi, takođe, trebalo da preuzme kontrolu nad Panamskim kanalom i da Kanadu integriše kao 51. državu SAD, naveo je.

Foto: Shutterstock, Kongehuset.dk, EPA Emil Stach

Koliko je Tramp ozbiljan i koliko su ovi ciljevi izvodljivi, pitanje je, ali ako bi se ove njegove ideje o pravljenju "Velike Amerike" ispunile, ona bi zauzela površinu od tačno 21.984.276 kvadratnih kilometara, a poređenja radi, nekadašnji Sovjetski Savez imao je 22.402.200 kvadratnih kilometara, dok sada Ruska Federacija kao najveća država sveta po površini ima 17.098.246 kvadratnih kilometara.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali geopolitičke promene velikih sila bili su Ivan Trifunović, Pupin inicijativa, Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i Vladimir Kokanović, politički analitičar.

Trifunović je komentarisao to što je Tramp već imao ambicije oko Grendalnda, međutim Danska je bila čvrstog stava da on nije na prodaju:

Foto: Kurir Televizija

- Tramp nije klasičan političar, on je pokazao da ne preza da izađe u javnost sa vrlo smelim idejama. Ponekad kada te ideje čujemo bude nam neverovatno, ali kada se slegne prašina, onda možda te i ideje i nisu toliko sulude. Ne očekujem da će se to desiti preko noći, međutim to natera uspavane političare da se trgnu i da razmotre novu situaciju koja nastaje u Americi i ovo je drugačija situacija od one koja je bila decenijama unazad. Svi znamo da je Amerika kupila Aljasku od Rusije u 19. veku, nije za poređenje, ali postoji presedan i Tramp je biznismen i on misli da je sve na prodaju, samo je pitanje kolika je cena.

Marinković je diskutovao da li je ovo smeli potez Trampa koji krši međunarodno pravo:

- To što je on rekao i to što saopštava deluje grubo, ali svakako da neke stvari koje on tako saopšti imaju svoje utemeljenje. Kada ste pomenuli sve ove teritorije, a posebno bih apostrofirao Panamski zaliv jer je on strateški veoma važan, a pogotovo jer se Kina i te kako involvirala u celu Južnu Ameriku. Sećate se u prvom mandatu Trampa kada je kritikovao većinu zemalja EU zbog neizdavanja BDP za naoružanje i odbranu, pa se podiglo to jer se dogodio 24. februar 2022. godine, ali ako bismo uprostili stvari, ta njegova poruka je usmerena na to da ne može Amerika da snosi troškove i da bude država koja će da brani zapadni poredak i demokratiju, a da druge zemlje ne izdvajaju dovoljno za odbranu i za celokupnu agendu zapada i da novac investiraju u druge stvari poput besplatnog zdravstva. Dakle, Tramp je samo na jedan nespretan način rekao ono što jeste geopolitička činjenica, i po pitanju Grenlanda, ali i Kanadu koja je država blagostanja koja bi isto sutra očekivala da SAD brane njene interese.

Kokanović je izdvojio tri elementa zbog kojih se svetske sile zanimaju oko najvećeg ostrva na svetu:

09:57 Ovo su tektonske promene koje bi nastale kada bi Amerika kupila Grenladn od Danske Izvor: Kurir televizija

- Ovo je samo stvar političkog pristupa, Tramp jeste pragmatičan i ovo sve ide u prilog onoga za šta se on zalagao kroz svoju kampanju. Ovde vidimo i tri elementa koja bih izdvojio kada je u pitanju Grenland, imamo eksplataciju ruda i minerala i to je veoma važno, drugo to je najveće ostrvo na svetu, pa vidim tu borbu Rusije, Kine i SAD, ali je u pitanju i borba oko Arktika gde je Rusija pokazala zainteresovanje. Jedna od većih NATO baza nalazi se na Grenlandu pa je logično da će se SAD zainteresovati, ali i taj plovni put koji ide oko Grenlanda. Dakle, on nije sada postao tema globalnih sila, već je to svakako neko vreme, ali i ta vojna baza govori da će se Grenlandom više pozabaviti SAD, nego ostale političke sile iz Istočnog bloka. Govorimo i o pristupu Trampa, ovo nije nerealna stvar, ali možda jeste kontroverzan način na koji je istupio pred svetsku javnost.

OVAKO SU REAGOVALI STANOVNICI GRENLANDA KADA SU ČULI TRAMPOV PLAN: Ovo pitanje posebno dobija na aktuelnosti, a izjave Trampa izazvale su burne reakcije: - Mislim da je to previše, ne može se kupiti, ne vojnoj intervenciji. - Smatram da je Tramp previše glasan, ne možete računati na to da budemo zauzeti silom, ne verujem u to.

Politikolog Aleksandar Stanković je za Kurir izneo mišljenje oko ove situacije:

Foto: Kurir Televizija

- To je prilično nerealno, ali ono što se krije iza zahteva Trampa jesu sirovine, ali njegova namera u apsolutnom prisvajanju Grenlanda jeste da on sklopi strateško partnerstvo koje će imati sa Danskom i gde će američke kompanije polagati ekskluzivno pravo na pristup rudnim bogatstvima.

Marinković je spomenuo da od 2022. godine ne živimo u istom svetu:

- Mi od 2022. godine ne živimo u istom svetu, energetika i svi ti resursi, generalno prirodni resursi nisu više što su bili, sada su najavljene sankcije od strane Amerike NIS-u, a nije tu sada bitna Amerika, setite se kada je Hrvatska zaustavila dotok nafte, pa smo morali da uzimamo onu naftu koja je bila dosta skuplja. Pravila se menjaju, definitivno će se ići u tom pravcu, a ovo je i lekcija svetskim liderima da mora dobro da se razmisli kada se prave presedani i kada se krši međunarodno javno pravo jer ta ruka može da zakuca i na njihova vrata. Meni je Trampov pristup dosta pošteniji od onih koji sve rade pod velom nekih ljudskih prava, suigenerisa.

Kokanović je rekao da se pitanje Kanade ne može obistiniti bez mišljenja Velike Britanije:

- Istorija nas je naučila da nemoguće ne postoji u politici, a u ovom trenutku deluje da je manja mogućnost da se to desi sa Kanadom u odnosu sa Grenlandom. Čini se da će sada Kanada ući u fazu političke reforme, rekonstrukcije, ko će biti novi premijer, lider liberalne partije, da li će ona biti dominantna, a pitanje Kanade ne može se zaokružiti bez mišljenja Velike Britanije i Kraljevske porodice iako je to samo formalni pristup, ali i oni imaju sferu interesovanja u Kanadi. To pitanje je dosta kompleksno i ne može se tako lako rešiti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu saodredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

EKONOMSKE MERE DONALDA TRAMPA: