Tramp je to obelodanio sa svog imanja Mar-a-Lago na Floridi. On je istakao da Putin želi da se sastane sa njim i da su navodno u toku pregovori oko njihovog susreta.

- On na sastanak sa Putinom ide sa jasnim planom velike geostrateške trgovine. Trampov cilj je da pacifikuje Rusiju i donekle je odvoji od Kine koja je u najvećem fokusu njegove pažnje. Da bi to ostvario, on mora na neki način da nagradi Kremlj. Mogao bi da se saglasi s tim da Rusija zadrži četiri osvojene oblasti u istočnoj Ukrajini, koje je prethodno već anektirala, ali i delove Donbasa, kao i da se pitanje Krima skine s dnevnog reda - ističe Jakšić.

On se kratko osvrnuo i na to, šta bi susret Trampa i Putina značio za Evropu.

On dodaje da verovatno već postoje neformalni kontakti oko organizacije ovog susreta o kome razumljivo nije moguće ništa konkretnije, preciznije i formalnije reći dok se ne obavi Trampova inauguracija i on zvanično ne bude na poziciji predsednika SAD.

- Ovako kako su karte podeljene nije realno očekivati da će Tramp pokloniti pobedu Putinu ili trgovati globalni uticaj u korist loše kopije Sovjetskog Saveza. Tramp je snažan lider i ne isključujem da će primorati Putina na obustavu vatre, ali geopolitičkih dogovora o podeli sfera uticaja neće biti, a to govori i Trampov izaslanik za Ukrajinu, Kit Kelog. Trampov karakter upućuje da može doći do sastanka jer je to izazovno, a da li će Putin prihvatiti, to se ne može znati sa sigurnošću. Od održavanja sastanka svi profitiraju jer svako može sastanak da predstavi u slici kako mu odgovara - rekao je Obradović za Kurir.