BBC prenosi navode američkih zvaničnika da nakon relativno mirnog vikenda, ozloglašeni snažni i suvi vetrovi Santa Ane dobiju opet na snazi i da do srede duvaju brzinom do oko 100 kilometara na čas.

Oštećeno je ili uništeno više od 10.000 građevina, više od 150.000 ljudi je do sada evakuisano, a među pogođenima su i brojni Amerikanci srpskog porekla.

Foto: AP/Jae C Hong, Voa, AP/Maxar Technologies, AP/Jae C Hong, EPA/Allison Dinner, AP/Mindy Schauer, AP/Maxar Technologies

- Ovo što vidimo iza mene je požar Pacifik Palisejds, ili vatra koja dolazi sa okeana. Dim se vidi na samom vrhu planine San Vinsente. Ako bi vatra prešla preko tog vrha, ušla bi u deo Los Anđelesa zvani "Dolina" (The Valley), koji je kao tepsija okružen planinskim vencima sa svih strana, koji su puni rastinja i zelenila što pospešuje vatru. Vatrogasci, nacionalna garda, svi uključeni u borbu protiv požara čine sve da spreče da se vatra spusti u dolinu - kazala je Arizanović.

- U kompletnom smo stanju pripravnosti, od odeće, obuće, lekova, važne papirologije, kompjutera, sve je spakovano u kola, mog psa, njegovih stvari, sve je spremno samo da se krene ukoliko je to potrebno. Za sada smo neke tri milje odatle pa nismo još u zoni evakuacije - rekla je ona.

- Ali, mislila sam - toliko je ljudi ostalo bez kuća, toliko je njih moralo da se izmesti pa je bolje da se ostane kod kuće dok to ne postane obaveza i da se oslobodi mesto i prostor i putevi za ljude koji u ovom trenutku stvarno moraju da se evakuišu - navela je Arizanović.

Njeno naselje je dobilo obaveštenje da treba da se evakuiše, ali oni to još nisu učinili.

- Mi smo spakovali bukvalno pasoše, mačke i instrumente pošto smo oboje, muž i ja muzičari, ono najosnovnije i bili smo spremni da bežimo gde god, međutim odlučili smo ipak da ostanemo zato što sam izašla na ulicu da vidim i sve je bilo kao parking, auto do auta, i onda u čemu je poenta da sedimo u kolima i nerviramo se, sedeli smo u kući, misleći - ako budemo videli vatru ići ćemo... peške ako treba - kazala je ona.

- Vrlo sam srećna što su me mnogi ljudi pozvali, rekli da je njihova kuća otvorena za mene i moju porodicu, moju majku, i psa, to su vrlo bitne stvari u ovom trenutku. Važno je da znaš kako da stigneš od tačke A do tačke B, naravno sve može da se promeni onog trenutka kada se prava situacija dešava, ali imam isplaniranu putanju, sve je već spakovano, imamo vodu, hranu, sve što nam treba za prvo vreme - rekla je ona.