- On je istinski zao tip, jako loš tip. Postavio sam sebi zadatak da uklonim tog tipa. Pre sam, jer je uložio novac, bio spreman to da tolerišem, ali više nisam - naveo je Benon.

- Nateratću Ilona Muska da pobegne odavde do dana inauguracije. Neće imati puni pristup Beloj kući. Biće kao i svaka druga osoba - dodao je Benon.

- Ova stvar sa vizama H-1B, radi se o tome da su tehnološki gospodari izigrali celi imigracioni sistem. Oni to koriste u svoju korist. Ljudi su besni - rekao je Benon, kojeg je Tramp otpustio sa položaja u Beloj kući tokom svog prvog mandata.

"On (Mask) bi trebalo da se vrati u Južnoafričku Republiku. Zašto imamo Južnoafrikance, najrasističkije ljude na svetu, bele Južnoafrikance, da uopće komentarišu ono što se događa u SAD - upitao je Benon i dodao da je Maskov "jedini cilj da postati bilioner".

- Ne podržavam to i borićemo se protiv toga. On se neće boriti. Ima zrelost malog dečaka. Učiniće sve kako bi osigurao da je bilo koja njegova kompanija zaštićena ili da ima bolji posao i zaradi više novca. Njegovo gomilanje bogatstva, a potom kroz bogatstvo i moći. To je ono na što je usredsređen - zaključio je Benon.