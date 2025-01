- Za delić dana svi ostaci civilizacije su nestali, a veliki gradovi - Los Anđeles, San Francisko, Čikago, Dalas, Njujork, nisu ništa drugo do legende. Jedva da je ostao kamen tamo gde su milioni ljudi hodali samo nekoliko sati ranije - piše on.

Nijedan od sedam kontinenata neće izbeći napad, piše Tomas, pri čemu će svaki doživeti malo drugačije verzije istog dramatičnog kraja. Do sedmog dana, "užasno divljanje biće gotovo" i cela Zemlja će se promeniti, piše on.

- To je potpuna laž, jer ako se to dešava svakih 6.500 godina, sigurno bismo to videli, to bi bilo u svim zapisima. Količina energije da se to ostvari je ogromna i znate, nema šta da pokrene takvu energiju - rekao je Mlinčak.