"Taktika neefikasna zbog dronova"

Uprkos tome, vojnici 28. brigade sumnjaju u dalju efikasnost ove taktike, koju su snage Vagnera koristile tokom borbi za Bahmut . To je zato što su one bile efikasne u vreme kad su dronovi bili manje zastupljeni na bojnom tlu.

Ukrajinci detoniraju zgrade u Torecku

Rusi napreduju ka Torecku i drugim gradovima

- Ovo postavlja pitanje koliko su daleko granice Dnepropetrovske oblasti, ali to nije ofanziva na Dnjepropetrovsk. To je ofanziva na Donjeck, zaobilazeći Pokrovsk. Ako se ovo nastavi, kilometar po kilometar, pretnja od opkoljavanja Pokrovska bi mogla da postane stvarna. Trenutno vidimo trend, ali on bi mogao da preraste u stvarnu pretnju - rekao je on.