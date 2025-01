- Pretpostavljam da Donalda Trampa boli ruka, on je i tokom jučerašnjeg dana potpisao stotine izvršnih mera. Imam utisak da je ovo vrsta političkog teatra, kao da veli došao sam opet na čelo Amerike, sada ću sve da stavim na papir i da Amerika procveta. Ono što jeste interesantno jeste da se ni pet odsto tih uredbi ne odnosi na obične građane, na srednju klasu, a redovno plaćamo porez, skupo zdravstveno osiguranje, skupocene svakodnevne namirnice. Mi od pregršt ovih mera nemamo nikakve koristi. Američka javnost očekuje da se realizuju one stvari koje je obećao, a tiče se ekonomije, smanjenje nezaposlenosti, da se manje plaća zdravstveno osiguranje, da se normalizuju cene najosnovnijih životnih namirnica. Juče sam bio u prodavnici, to je neverovatno skupo, oni proizvodi poput jaja, mesa, su neverovatno skupi i to narod očekuje od njega. Amerika je i dalje duboko podeljenja po mnogim pitanjima. Otvaraju se neka pitanja koje nije ni spomenuo u predizbornoj kampanji, a to je Grenland, Panamski kanal... Ono što sam ja upozoravao, što se Trampa tiče, a to je da je on vladao i da smo već videli kako to funkcioniše, ni tada nije obistinio 80% stvari koje je obećao - započeo je Jelača, pa nastavio: