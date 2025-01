- I Putin nije trebalo to da uradi (pokrene rat). Mislim, ne krivim samo to, Putin nije trebalo to da uradi. Nije trebalo to da uradi i to mora da stane - rekao je Tramp.

- On takođe nije trebalo da dozvoli da se to desi. Znate, nije on anđeo, nije trebalo da dozvoli da se ovaj rat desi. Pre svega, on se bori protiv mnogo većeg protivnika, razumete? Mnogo većeg, mnogo moćnijeg. To nije trebalo da čini zato što smo mogli da postignemo sporazum i to bi bio sporazum koji bi bio bez problema sklopljen. Ja sam mogao da lako sklopim taj sporazum, ali je Zelenski odlučio: "Ja hoću da se borim " - kazao je Tramp.