Od avgusta 2024. traje diskusija u medijima i stručnim krugovima šta bi se desilo ako ruske snage zauzmu Pokrovsk u Ukrajini . Tada su se ruske trupe približile važnom saobraćajnom čvorištu na zapadu Donjecke oblasti. Ukrajinske snage do sada su uspevale da zaustave rusko napredovanje, s izuzetkom južnog dela tog fronta, gde su Rusi zaobišli Pokrovsk .

U medijima se pretpostavlja da Rusi samo privremeno izbegavaju ulične borbe u Pokrovsku da bi napredovali dalje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Da li je to moguće i koliko brzo Rusi mogu da dođu do grada Dnjepra?

Zašto Rusi zaobilaze Pokrovsk?

- To bi bilo nelogično i riskantno za njih.

On računa s tim da će ruske snage da premeste težište svog delovanja na sever Donjecke oblasti, u pravcu gradova Kostantinovka, Kramatorsk i Slavjansk, koji su pod kontrolom Kijeva.

Tregubov kaže da bi to odgovaralo obelodanjenim ciljevima Ruske Federacije, koja je Donjecku oblast na osnovu aneksije već unela u ustav kao svoju teritoriju. Prema mišljenju ukrajinskih vojnih stručnjaka, ruske snage zaobišle su Pokrovsk s juga da bi odsekle logističke pravce ukrajinske vojske, i ne nameravaju da nastave u pravcu Dnjepra.

On ukazuje na to da se borbe za Pokrovsk razlikuju od onih za druge gradove. Do sada nije bilo masovne upotrebe artiljerije, kao u Bahmutu koji su Rusi zauzeli u proleće 2023.