- Tramp je specifična pojava na američkoj političkoj sceni. On zna da Amerika nije jedina sila. Pomerili su Indijance, pa će, ako budu mogli, pomeriti i Palestince. Svet danas funkcioniše na dogovorima između Kine, Amerike i Rusije.

- Mislim da neće doći do destrukcije, već do dekonstrukcije sveta. To bi značilo promenu geopolitičke slike, ali bez potpunog rušenja postojećih struktura.