On je rekao da su američke sankcije same po sebi, poput onih kojima je meta unosni ruski energetski sektor, nominalno duplo više, ali da i dalje postoji prostora za njihovo pojačavanje.

On je kazao da je Tramp u Ovalnoj sobi Bele kuće krajem prošle nedelje okupio celokupan "potvrđeni tim" savetnika i članova predsedničke administracije koji se bave nacionalnom bezbednošću - od potpredsednika Džej Dija Vensa do ministra finansija Skota Besenta - na kojem se razgovaralo o tome kako iskoristiti sve elemente američke nacionalne moći da se okonča rat.

- To nije strategija, to je parola - naveo je Kelog i dodao da je Bajden "trebalo da obezbedi Ukrajini neophodno oružje u pravo vreme".

- Što se tiče Rusije, to im je na neki način zapisano u DNK kada su u pitanju vojne operacije, u suštini se boriš do istrebljenja. Ako pogledate istoriju, sa Rusima nikada ne bi trebalo da ulazite u borbu do istrebljenja, jer se oni bore na takav način. Oni su na to navikli. Mislim, to je zemlja koja je bila voljna da izgubi i jeste izgubila 700.00 ljudi u bici za Staljingrad u roku od šest meseci, a da pri tom nije ni trepnula. I zbog toga pritisak ne može da bude samo vojni. Morate da primenite ekonomski pritisak, morate da primenite diplomatski pritisak, neku vrstu vojnih pritisaka i podupirača koje ćete podmetnuti kako biste osigurali da stvari idu onim smerom kojim vi želite - kazao je Kelog.