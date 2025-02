Britanka Nataša Čejmbers se udala za Albanca pa je opasno zažalila zbog odluke

Slušaj vest

Razvedena majka četvoro dece tvrdi da ju je prevario "veoma šarmantni" Albanac, ilegalni imigrant, koji ju je oženio samo kako bi dobio vizu za Veliku Britaniju.

Slomljena Nataša Čejmbers (38) izjavila je da se njen drugi brak iz snova pretvorio u noćnu moru nakon samo godinu dana, kada je njen novi suprug iznenada izgubio interesovanje za nju i odbio da osnuju porodicu, prenosi Dailymail.

Nataša je odlučila da podeli svoja iskustva i "znakove upozorenja" s drugim zaljubljenim ženama koje bi mogle pasti na ilegalne imigrante koji žele brzo da ih ožene kako bi dobili boravišne papire u Britaniji.

Ona se razdvojila od svog supruga pre nego što je deportovan u Albanijuu decembru i sada planira da se razvede.

- Uverena sam da me je oženio samo da bi pokušao da dobije vizu, što mu na kraju nije pošlo za rukom. Osećam se kao žrtva i to je srceparajuće i ponižavajuće - kaže u ispovesti ova kozmetičarka i nastavlja:

- Mislim da sam prevarena, i to me jako boli. Toliko sam volela svog supruga i zaista sam mislila da i on mene voli, ali nije čak želeo ni da imamo dete. Sve se promenilo onog trenutka kada smo se venčali. Sve sam plaćala za njega. Živeo je u mojoj kući s mojom decom, ali nije ponudio ni peni, iako je radio na crno na građevinskim poslovima. Nemam pojma gde je odlazio njegov novac.

1/5 Vidi galeriju Britanka Nataša koja se udala za Albanca Foto: Društvene Mreže

Nataša, iz Long Ejtona u Derbiširu, pristala je da se uda za "zgodnog i neverovatnog" Albanca, osam godina mlađeg od nje, kojeg je upoznala na jednom sajtu za upoznavanje. Bila je očarana njime i želela je da mu olakša proces dobijanja boravišta u Velikoj Britaniji.

Otkrila je svoje razočaranje na društvenim mrežama kako bi upozorila druge žene nakon što je shvatila "koliko je mnogo žena u vezi s nekim ko nije legalno u Velikoj Britaniji i nisu sigurne da li je ta veza prava ili ne".

- Najpre želim da kažem da ne tvrdim da su svi Albanci isti niti da su svi ilegalni imigranti isti. Ali čovek s kojim sam ja bila znao je tačno šta radi, znao je sve trikove. Bila sam ludo zaljubljena u njega, potpuno očarana, i obasipao me ljubavlju i pažnjom. Slomilo mi je srce kada je naš brak završen posle samo godinu dana. Sada, s vremenske distance, osećam da me je iskoristio. Nikada me nije finansijski podržao, ja sam podržavala njega.

Nataša sada upozorava druge žene u sličnoj situaciji.

- Možda neki dođu ovde, zaljube se i zaista žele da budu s tom osobom zauvek. Ne želim da tvrdim da imam dokaz da je on mene želeo zbog vize, govorim samo na osnovu toga kako je izgledao naš brak, kako sam se osećala i šta sam pomislila.

Dodala je i da ne treba generalizovati da "svi Albanci koriste ljude zbog papira".

- Mislim da mnoge devojke prolaze kroz isto. S nekim su, a nisu sigurne da li je to iskreno.

Nataša, majka troje tinejdžera i jednog osmogodišnjaka iz prvog braka koji je trajao 17 godina, izjavila je da je "prolazila kroz težak period" kada je u decembru 2022. godine upoznala Albanca na sajtu za upoznavanje dok je on tražio ljubav.

- Pojavio se sa svim svojim šarmom, i ubrzo nakon toga smo se upoznali uživo. Bio je veoma visok, taman i zgodan, sa maslinastim tenom, i odmah smo se povezali. Ubrzo se uselio kod mene i moje porodice. Znala sam da ilegalno boravi ovde. Bio je ovde pet godina pre nego što smo se upoznali i radio je na građevini sa svojim rođakom.

Par se brzo verio i venčao u avgustu 2023. godine, ali su se razišli samo 14 meseci kasnije.

- Deportovan je 27. decembra. I dalje smo u kontaktu i bio je veoma ljut što sam svoju priču objavila na društvenim mrežama. Još uvek sam u braku s njim, ali čim budem mogla da priuštim, podneću zahtev za razvod.

Nakon venčanja, Nataša je razgovarala sa suprugom o tome da imaju dete.

- Tada se potpuno promenio kao osoba. Pre toga je bio veoma pažljiv i pun ljubavi. U početku je bio fantastičan s decom, prava pomoć i oslonac, ali sve se vrlo brzo promenilo. Poklanjao mi je punu pažnju, bio je tako ljubazan, lojalan i moj najbolji prijatelj, delovao je iskreno. Sve je bilo savršeno. Bili smo veoma srećni.

Međutim, taj sklad nije dugo trajao, i stvari su se dramatično promenile.

Nataša je ispričala kako je njen novi partner "odjednom prestao da želi da učestvuje u porodičnim aktivnostima" i ubrzo nakon venčanja izgubio interesovanje za njenu decu.

- Želela sam da imam dete s njim i mislila sam da bi muškarac njegovih godina to takođe želeo, ali on je rekao ne. Tek kada je počeo da ima probleme s dobijanjem vize, pokazao je interesovanje za to da imamo dete. Ali tada je već bilo kasno. Već sam tada osetila da sam prevarena.

Nataša naglašava da "ne želi da prikaže situaciju kao da je ona potpuno u pravu, a on potpuno pogrešan".

- Znam da će me ljudi osuđivati i govoriti stvari poput: ‘Nisi trebala biti s nekim ko nije legalan. Na kraju dana, svi pravimo greške i učimo iz njih. Nisam ponosna na ovo, to je veoma lična stvar koju iznosim u javnost. Mislim da žene treba da se međusobno podržavaju. Ne mogu da dokažem da me je moj muž koristio za vizu. Sve što imam jeste moje iskustvo. Kako je naša veza izgledala i kako su se stvari dramatično promenile.

Prema statistici vlade, Albanci su bili najbrojnija nacionalnost "detektovana kako pristiže čamcima preko Lamanša zaključno sa septembrom 2022. godine, sa ukupno 12.024 dolaska". Međutim, ovaj broj je opao na 559 dolazaka malim čamcima zaključno sa septembrom 2024.