Nije prošlo ni mesec dana od inauguracije Donalda Trampa, a svet već bruji o njegovim prvim potezima. Kontroverzan i nepredvidiv, Tramp ponovo polarizuje globalnu političku scenu, od razgovora s Vladimirom Putinom do redefinisanja odnosa sa NATO-om i Evropskom unijom. Da li se pred našim očima oblikuje novi svetski poredak? O tome su u specijalnoj emisiji " Puls Srbije vikend " govorili Dragan M. Pjević, tumač Kremanskog proročanstva, novinarka Vesna Jugović, stručnjak za geopolitiku Dejan Lučić i fizičar Goran Marjanović.

- Rusi su prebacili vojne baze iz Sirije u Libiju, a to znači da kontrolišu ceo Mediteran. S druge strane, Izrael pravi svoj "veliki Izrael", a Tramp će im u tome pomoći - rekao je Lučić.

- Amerika je do sada vodila imperijalističku politiku, ali poslednjih godina postalo je jasno da su tehnološki inferiorni u odnosu na Rusiju i Kinu. Dokaz za to su ruski projektili kao što su Avangard i Cirkon, koji dostižu brzine od 30 maha i koje zapadne zemlje ne mogu da presretnu. Sve to pokazuje da se odnos snaga promenio - rekao je Marjanović.