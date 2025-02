Minhenski list citira poverljivi dnevni izveštaj kasarne prema kojem je od 9. do 29. januara evidentirano šest preleta, očigledno letelica kakve ne mogu da kupe obični građani, piše "Dojče vele".

Ta baza ima i sredstva za ometanje bespilotnih letelica, ali makar bi to bilo delotvorno za letelice kakve se inače mogu naći u prodaji, u ovom slučaju to nije imalo nikakvog učinka.

Prema dnevnom izveštaju, te letelice su drsko i to "s upaljenim pozicijskim svetlima, minutima lebdele na mestu i pratile šta se događa u kasarni". Sve to ukazuje kako to nisu bile obične letelice, nego dronovi neke strane sile poslate nad kasarnu zbog špijunaže.