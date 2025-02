„Velike mogućnosti se pružaju svakome ko je voljan da radi na sebi. Naravno, bez jezika – ništa. Engleski jeste svuda prihvaćen, ali ako želite ovde da se pronađete i shvatite kako to Nemac diše, važno je da učite jezik. To je portal za ovaj novi svet. Mnogi naši ljudi kažu – ružan jezik. Ne prihvatam te vrste izgovora jer nije stvar u lepoti, nego u funkcionalnosti“, priča Nevena, koja je u prvih godinu i po dana u Berlinu stigla do C1 nivoa nemačkog i uz to govori još tri jezika.