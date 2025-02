On je odbacio zabrinutost Ukrajine da će biti izostavljena iz američko-ruskih pregovora u Saudijskoj Arabiji o okončanju rata u Ukrajini.

"MAKRON JE REKAO TRAMPU DA PRIMIRJA NEMA BEZ UMEŠANOSTI EVROPE" Pešić uživo iz Pariza: Do skoro niko nije govorio o miru, oni nemaju vojnu i političku snagu

Planeta "MAKRON JE REKAO TRAMPU DA PRIMIRJA NEMA BEZ UMEŠANOSTI EVROPE" Pešić uživo iz Pariza: Do skoro niko nije govorio o miru, oni nemaju vojnu i političku snagu

On je odbacio zabrinutost Ukrajine zbog izostavljanja sa sastanka, rekavši da je Kijev mogao da sklopi dogovor sa Rusijom pre tri godine kako bi sprečio invaziju Moskve.

- Danas sam čuo: "O, nismo pozvani." Pa, tamo ste već tri godine, trebalo je da to završite. Nikada niste trebali da započnete rat. Mogli ste da se dogovorite - rekao je Tramp.

- Zvuči kao da je Tramp kupio Putinovu propagandnu udicu - rekao je on.

- To nije stvar Rusije, to je poruka od mene, koja dolazi i iz mnogih drugih zemalja - rekao je on.