- To je potupno ispravna teza da će uloga SAD u međunarodnim odnosima biti potpuno drugačija u odnosu na, pa čak i prve Trampove administracije, a da ne govorim o Bajdenovoj. Dakle, biće dosta velikih tektonskih promena i može da se očekuje još bombastičnih vesti. Otkad je Tramp postao predsednik, Amerika je izašla iz Saveza za klimatske promene, iz komiteta, međunarodnih organizacija i tela. U Vašingtonu se govorilo o potencijalnom izlasku SAD iz Svetske banke i MMF. To su velike promene i mislim da se one referišu na ono o čemu je Tramp govorio kada je u pitanju odnos Amerike prema NATO savezu, prema EU, a na kraju krajeva i prema Ukrajini i Zelenskom. Pitanje je gde je novac, ko koliko investira kada je u pitanju globalna bezbednost i Tramp neće tolerisati da Amerika izdvaja toliki novac za odbranu, a da pojedine zemlje EU budu tzv. zemlje blagostanja i socijalne pravde. Ne verujem da će Tramp povući iz NATO, ali da će usmeriti pažnju

- To je malo osveta istorije jer kada su Amerikanci zvali svoje saveznike u nekoliko njihovih političkih i vojnih avantura u prošlosti nisu se baš dozivali jednoglasno. Unutar evropskog NATO-a, većina država je devedesetih godina promenila svoju doktrinu i globalna opasnost je vladala od konvencijalnog rata. To je bilo elegantno rešenje da se novci preusmere tamo gde je izvršnoj vladi bilo potrebno kako bi udovoljila svom javnom mnjenju. Živeli su u relativnoj eleganciji. Količina novca koji se ranije davao na vojsku, davao se tamo gde je bilo pogodno političarima. Amerika je ipak sačuvala srazmerno taj potencijal u odnosu na sve ostalo i stvoren je pakt gde Amerika zarad svoje potpune političke premoći podnosi i najveći deo troškova. Tramp je to i u prvom mandatu hteo da preseče, pa je rekao da zemlje Evrope moraju da izdvajaju dva procenta BDP-a jer je reč o nečemu što bi trebalo da predstavlja kompromis.

- Za mene nije bilo šokantno, ja sam shvatio Trampove stavove i reči vrlo ozbiljno još od 2016. godine, pa i 2024. godine jer on predstavlja struju koja tamo nije nova. Ta struja je bliža izolacionizmu, koja je više nacionalistička i koja bi se radije okrenula problemima u svom dvorištu. Tramp je odavno iskazivao antipatiju prema NATO, još 2016. godine je govorio da je to zastarela organizacija. Smatrao sam da je taj njegov zahtev da se povećaju izdaci ostalih članica NATO bio način da ih istera na čistinu, mislim da je ovo povećanje na pet odsto jednostavno to. On vrlo dobro zna da je to nemoguće za većinu država i da na domaćem planu one to ne bi mogle da izdrže. Čak i jedan Šolc mora da kaže da je to neizdvoljivo za Nemačku, a kamoli za neke druge zemlje.