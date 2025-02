Od sve tri bivše koalicione stranke koje su do sada učestvovale u vlasti u Nemačkoj, Zeleni su na vanrednim parlamentarnim izborima u toj zemlji najbolje prošli, ali je ipak usledilo razočaravajuće premeštanje na opozicione klupe.

To će između sebe rešiti demohrišćani (CDU/CSU) i socijaldemokrate (SPD).

Kaže da nije imao veće greške u kratkoj i oštroj predizbornoj kampanji i da se pobrinuo za to da Zeleni budu predstavljeni kao mogući koalicioni partner Socijaldemokrata ili Demohrišćana.

- To me ne teši. Hoćemo više. Za mene nije pitanje odakle dolazimo. Šta je bilo moguće. To nije dobar rezultat. Hoćemo više - kazao je Habek.