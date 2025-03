Rojters prenosi da je Makron to izjavio francuskom listu Figaro, na dan kada je s evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim učestvovao na samitu u Londonu, koji je britanski premijer Kir Starmer sazvao sa ciljem jačanja napora za postizanje mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

- U slučaju postizanja prekida vatre, bilo bi beoma teško utvrditi da li se on poštuje duž linije fronta - kazao je Makron.

On je objasnio da dužina linije fronta u Ukrajini odgovara udaljenosti između Pariza i Budimpešte.

- Neće biti bilo kakvih evropskih trupa na ukrajisnom tlu u narednim nedeljama. Pitanje je kako ćemo iskoristiti to vreme da pokušamo da postignemo primirje, uz pregovore koji će potrajati nekoliko nedelja i onda, kada mir bude potpisan, (usledilo bi) razmeštanje trupa - naveo je Makron.

On je za Figaro rekao bi to značilo odvajanje od tri do 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) za tu namenu.