Do kraja sedmice širom Španije i Portugalije očekuje se da padne od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, što su količine padavina koje u proseku padnu tokom celog marta. Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne i više od 200, lokalno i do 300 litara kiše, što bi dovelo do opasnosti od razornih poplava i bujica.