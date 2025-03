- Ispod zemlji se nalaze granice ploča na kojima su formirane kopnene mase. Te granice nisu one na kojima se menjaju jezik, vera ili rasa. Granice ploča menjaju magnitude opasnosti od zemljotresa. Zato što su linije raseda ili zone raseda, poznate kao granice ploča. Drugim rečima, to su tačke zbog kojih se stvaraju zemljotresi, a potresi su dovoljno snažni da oblikuju zemlju. Stvarne opasnosti se pojavljuju sa svakim novim zemljotresom jer menjaju strukturu ploča. Posle dva velika zemljotresa, koji su se dogodili u Turskoj, period u kom će doći do novog zemljotresa je dosta kraći. Ubrzo nakon zemljotresa, međunarodni istraživački tim sa Univerziteta u Getingenu objavio je da postoji ogroman rascep koji se proteže od jugoistočne Turske do severozapadnog Irana. Novootkrivena pukotina je zapravo bila stara 30 miliona godina - rekao je prof. dr Murat Utkucu.