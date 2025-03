"Kina će morati da odigra ulogu u prodaji aplikacije, oni će možda morati da to odobre, i to će uraditi, možda ću im dati malo smanjenje carina" , rekao je Tramp sinoć govoreći u Beloj kući.

On je to izjavio juče kada je najavio nove uvozne carine od 25 odsto na sve automobile i automobilske delove koji ulaze u SAD. Te carine su se nadovezale na dugi spisak carina koje američki predsednik koristi u svojim trgovinskim i političkim pregovorima sa drugim zemljama, piše Frans pres.

U slučaju kineskih električnih automobila koji su već pod carinama od 100 odsto od avgusta 2024, to će podići carine na 125 odsto.

On je odmah po inauguraciji 20. januara odobrio odlaganje od 75 dana, do 5. aprila, matičnoj kompaniji TikToka Bajtdensu da postigne dogovor o prodaji svojih američkih aktivnosti. Po isteku tog roka, ako ne bude prodata, ta vrlo popularna platforma će biti zabranjena u SAD, gde ima 170 miliona korisnika, na osnovu zakona izglasanog prošle godine za vreme administracije Džoa Bajdena, a pozivajući se na zaštitu nacionalne bezbednosti zemlje.

On je rekao da očekuje da se makar obrisi sporazuma vide do produženg roka za to, od 5. aprila.