"Mislio sam na svoju ćerku, ali mi smo instrument nacije"

- Moja prva pomisao bila je da jednostavno moramo da napravimo zaokret. Ako će naša svemirska letelica da krene kući na osnovu odluka donetih ovde, a mi ćemo biti tamo do februara, pomislila sam, hajde da izvučemo najbolje iz toga - rekla je Suni o trenutku kad su ona i Buč saznali da će njihov povratak biti odložen.

PUTIN REKAO "NJET" TRAMPOVOM PREDLOGU ZA MIR! Obradović izneo analizu: Jedini način da dođe do primirja je da im se pokaže da se rat njima ne isplati

Planeta PUTIN REKAO "NJET" TRAMPOVOM PREDLOGU ZA MIR! Obradović izneo analizu: Jedini način da dođe do primirja je da im se pokaže da se rat njima ne isplati

- Radi se o tome što ovaj program ljudskih svemirskih letova predstavlja. Radi se o našim nacionalnim ciljevima... Morao sam da razumem šta je to što naša nacija treba od mene trenutno... Mi smo instrument naše nacije, naših nacionalnih ciljeva. Da li sam razmišljao o tome da neću biti tu dok moja ćerka ide u srednju školu? Naravno. Ali, naučili smo ih da budu otporne, moje ćerke i moju porodicu - rekao je on.

"Ne krivimo Boing, svemirski letovi su teški"

- Ne znamo šta će da se dogodi. Možda se nećemo vratiti za osam dana ili šta god je bio plan. Fokusiraš se na to, fokusiraš se na misiju. Svakako se mi bavimo ličnom stranom toga, ali ne mogu da dozvolim da to ometa ono za šta sam trenutno pozvan - rekao je on.