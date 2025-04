Srbija je među zemljama na čije proizvode je Amerika uvela najviše carine odlukom predsednika Donalda Trampa - čak 37 odsto. Tako smo se našli na 14. mestu u svetu po visini carine za robu koja ide put SAD, a u Evropi smo na ubedljivom prvom mestu

Slušaj vest

Tramp je upravo bacio nuklearnu bombu na svetski trgovinski sistem. Upravo tako su svetski mediji ocenili najnoviji drastičan potez Donalda Trampa i uvodjenje carina,a koje je otvorilo poligon za trgovinski rat. Besne su i Kina i EU, obećavaju odmazdu,uzdrmane su svetske berze i industrije automobila,a Tramp kaže da je ova trgovinska politika samo "recipročna, uzvratna carina, i da je to dan oslobođenja za Ameriku,kao i jedan od najvažnijih dana za istoriju Amerike".

Američki ministar finansija upozorava partnere - ne odgovarajte kontramentarima na nove carine. I pre nego što postavimo pitanje koje nas najviše zanima - šta čeka Srbiju nakon uvodjenja carina od 37 odsto, da čujemo i kakve su reakcije u samim SAD, nakon najnovijeg Trampovog poteza.

O ovoj temi u emisiji "Redakcija", na Kurir televiziji, razgovarali su Vladimir Kljajić, politikolog i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija



- Što se tiče tih procenata, zaista je taj period mnogo kratak, da bi se na osnovu njega mogao analizirati jedan strateški pristup i jedan važan odnos koji se ogleda i u carinama. Rekao bih da ne treba previše da se sekiramo, ovo je sada samo jedan dokument koji je izbačen, jedna šira slika je važna.

Treba reći da je naša trgovinska saradnja sa SAD-om 1%. Za našu ekonomiju to neće imati nikakvog efekta. Naši glavni partneri su Evropska unija i Kina. Za nas je mnogo važno da čuvamo prijateljstvo i taj odnos sa Sjedinjenim Američkim državama. Moramo biti mudri i strpljivi, Tramp sad želi da stvori novu sliku sveta, da Ameriku učini velikom - rekao je Rabrenović i dodao:

- Vidim da se u Evropskoj uniji mnogo žale i da im teško pada, ali to je jer imaju ogromnu saradnju sa Amerikom. Ovo je učinjeno da bi on mogao reći da ima zemalja kojima je uveo carine a one se ne bude. Mislim da pravi dogovor sledi u periodu od dva meseca, kad će se i sresti dva predsednika.

Samo malo strpljenja, Amerika želi da preseli proizvodnju kod sebe. Svaka mera u odlučivanju ima svoje dobre i loše strane. On tokom dana može da menja mišljenje i stavlja drugu stranu u neobičnu situaciju. Ovu meru ćemo pratiti tek u vremenu koje je pred nama.

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

Trgovinska politika Sjedinjenih Američkih Država i uvođenje novih carinskih stopa izazvali su različite reakcije širom sveta. Dok pojedine države, poput Velike Britanije, imaju carinsku stopu od 10%, Srbija nastoji da očuva dobre odnose sa Belom kućom, što Kljajić i objašnjava:

- Vidimo da neke države imaju manji procenat carina, da Velika Britanija ima 10%, to je univerzalna stopa koju je on uveo juče. Mislim da Srbija svakako ima dobre odnose sa Belom kućom, to pokazuje i dolazak njegovog sina, kao i investicija koja je najavljena. To pokazuje da mi možemo na neki način reći svoje mišljenje. Dobro je što predsednik Vučić ide u Belu kuću i što će se sastati sa predsednikom Trampom i time izdejstvovati neki trgovinski sporazum koji bi Srbija postigla sa Amerikom. Treba imati u vidu da IT usluge nisu obuhvaćene ovim merama, što je pohvalno jer Srbija izvozi dosta – rekao je Kljajić i dodao:

- Ono što je pogođeno jeste automobilska, farmaceutska i hemijska industrija. Kada govorimo o srpskom izvozu, najviše će biti pogođena poljoprivreda, automobilska industrija i municija. Očekuje se da će to uticati na naš ekonomski rast, ali se opet nadam da ćemo se zbližiti sa Amerikom, što je negde i bio predlog Trampa pri potpisivanju Vašingtonskog sporazuma – da se nađu dodatne investicije za Srbiju. Ovo je za nas sada šok, ali je možda i prilika da se zbližimo sa nekim drugim zemljama i partnerima.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisao dekret o novim carinama Foto: EPA Kent Nishimura Pool, AP Evan Vucci

Rabrenović je detaljno objasnio da li će se, i u kojoj meri, ove promene odraziti na prosečnog stanovnika Srbije, ističući ključne faktore koji mogu uticati pre na druge zemlje, nego na našu državu.

- Mi treba mirno da posmatramo ovu odluku, jer su važniji naši odnosi sa Amerikom na planu politike, naravno mi želimo da imamo uspon u pogledu ekonomije.

Prosečan građanin ne bi trebao da oseti nikakve značajne posledice. To se odnosi na neke druge, koje imaju velike saradnje sa SAD. Tramp hoće da uposli svoje građane, da im podigne plate i to je jedna vrsta ekonomskog uticaja. Mi imamo taj sporazum u oblasti energetike koji je vrlo značajan, a to je da se u Srbiji instaliraju solarni paneli. Ova mera koja se tiče carina, nadam se da neće uticati - zaključio je Rabrenović.

"TRAMPOV POTEZ ĆE UTICATI NA EKONOMSKI RAST U SRBIJI" Rabrenović: Jedino rešenje je susret dva predsednika u Beloj kući! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs