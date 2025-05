- U našem puku bilo je tridesetak Italijana. Najmlađi ima osamnaest godina i on je prispeo prošlog meseca. Najstarijem je 39. Puk se nalazio u Arglu, u Sahari. Puk je čuvao "baražni zid". To je ograda od mreže visoka tri metra kroz koju prolazi električna struja. Baraž počinje od Lagala na tuniskoj granici i završava se u Megrenu, na krajnjem jugu Alžira. Ukupno nekih sedam stotina kilometara. A duž baraža nalazila su se minska polja. Čim bi se dodirnula, mina bi eksplodirala i izbacila u vazduh raketu koja bi se spuštala padobranom. Mi bismo je videli i onda potrčali do tog mesta. Alžirci su puštali pse koji su nailazili na mine, a kada bi smo dotrčali oni bi nas onda gađali bazukama. Zbog toga smo na svaka tri kilometra postavljali radar sposoban da razlikuje čoveka od životinje: zahvaljujući tome naše stražarenje je postalo lakše. Pa ipak, mnogi su i pored toga ginuli. No, hvala bogu, rat je sada završen i mi sad sarađujemo sa Alžircima u održavanju reda.