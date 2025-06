- Ministar unutrašnjih poslova Austrije je izašao pred javnost sa jednim pitanjem, a to je koji je motiv ovog dela. I ako su mnogi mediji preneli da se radi o tome da je mladić (21) koji je počinio krivično delo trpeo nasilje kroz školovanje, ipak se to ne uzima kao zvanični motiv ovog krivičnog dela , ali iziskuje mnoga pitanja.

- Prethodne večeri sam razgovarala sa jednim momkom koji se družio sa devojkom (15) koja je žrtva ovog stravičnog zločina. Kako mi je on ispričao, pre tri meseca su izašli u grad, on je najbolji drug njene sestre koja se nalazi u šoku zbog svega što se desilo. Otac mladića je pričao za medije, njegov sin je srećom izbegao smrt nakon što je video da oko njega padaju žrtve, on je pao i pravio se mrtav.

- Ovo je nacionalna tragedija, a što se tiče same škole kao ustanove koja služi za obrazovanje dece rekao bih da je to delo ili uticaj svih trendova bogaćenja preko noći. Trenutno se svako ovde oseća nebezbedno, iako je to nezamislivo za Austriju. Nije mi jasno kako je ubica prošao testiranje. Svakako, ovo je lako dostupno oružje, pa to nije problem. Smatram i velikim problemom da je policija propustila smenu generacije, vi ovde postajete policajac sa jednim kursom od šest meseci - rekao je David Bilbija.