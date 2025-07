Međutim, navodno je porodica njegove žene dovela njegovu darežljivost do krajnjih granica – što je dovelo do raspada braka samo tri godine nakon što je osvojio džekpot.

U to vreme rekao je: „Nisam se oženio samo Marijom – oženio sam njenu majku, oca, tetke, stričeve i rođake. Svaki dan sam morao da ispisujem čekove ovom i onom. Nije prestajalo i ja nisam banka. Na kraju sam im rekao da me ostave na miru. Marija nikad nije tražila moj novac. Nije me iskorišćavala, ali su drugi ljudi uništili naš brak. Njena porodica i prijatelji su pravili probleme i pokušavala je da me promeni zbog njihovih zahteva. Stalno smo se svađali. Na kraju je bilo bolje da se rastanemo.“