„Konačno nešto što niko drugi nema“, ponosno ističe ruski novinar u dokumentarcu o najvećoj fabrici dronova u zemlji, koja se nalazi oko 1.000 kilometara istočno od Moskve.

Reč je o fabrici Alabuga u Tatarstanu, gde se masovno proizvode dronovi Šahed-136 iranskog dizajna, u Rusiji poznatiji kao Geran. Međutim, izgleda da je ova saradnja dovela do neočekivanog obrta u odnosima između Moskve i Teherana, piše CNN .

Potpuna ruska samodovoljnost

Direktor fabrike Timur Šagivalejev u istom dokumentarcu objašnjava kako je Rusija postigla gotovo potpunu nezavisnost u proizvodnji.

„Ovo je kompletan objekat. Aluminijumske šipke stižu, motori se prave od njih; mikroelektronika se pravi od električnih čipova; trupovi aviona se prave od ugljeničnih i staklenih vlakana – ovo je kompletno mesto“, rekao je.

Analitičari i obaveštajni zvaničnici procenjuju da se čak 90% proizvodnih faza sada odvija u Alabugi ili drugim ruskim fabrikama, čime se gotovo u potpunosti apsorbuje iranski doprinos ruskom vojno-industrijskom kompleksu.

Satelitski snimci potvrđuju da se kompleks Alabuga stalno širi, sa novim proizvodnim halama i spavaonicama, što bi moglo omogućiti Rusiji da eksponencijalno poveća proizvodnju, pa čak i izveze sopstvenu, borbeno testiranu verziju drona – potencijalno samom Iranu.

Razdor između Moskve i Teherana

Međutim, ovaj ruski uspeh stvorio je razdor između Moskve i Teherana. Zapadni obaveštajni izvor tvrdi da je proširenje proizvodnje i ruska integracija Šaheda-136 efikasno marginalizovala Iran.

Teheran je navodno sve nestrpljiviji zbog oskudne reciprociteta koju dobija od Rusije, uprkos tome što podržava ratne napore ne samo dronovima već i raketama. Ovo nezadovoljstvo je bilo posebno očigledno tokom izraelske bombardovane kampanje protiv iranskog nuklearnog programa u junu, kada su ruske osude viđene kao preslaba podrška ključnom savezniku.

„Iran je možda očekivao da Rusija učini više ili preduzme više koraka, a da nije ni pitana“, rekao je Ali Akbar Dareini, analitičar u Teheranu.

„Možda neće intervenisati vojno, ali bi mogli pojačati operativnu podršku, u smislu isporuka oružja, tehnološke podrške, razmene obaveštajnih podataka ili sličnih stvari.“ Zapadni obaveštajni zvaničnik je dodao da to pokazuje „čisto transakcionu i utilitarnu prirodu“ ruske saradnje sa Iranom.

Modernizovani i smrtonosniji dronovi

Pošto je invazija na Ukrajinu počela 2022. godine, Moskva i Teheran su potpisali ugovor vredan 1,75 milijardi dolara za domaću proizvodnju dronova.

Planiranih 6.000 dronova proizvedeno je oko godinu dana pre roka, a prema podacima ukrajinskih obaveštajnih službi, Alabuga sada proizvodi više od 5.500 jedinica mesečno. Cena po dronu pala je sa 200.000 dolara u 2022. na oko 70.000 dolara u 2025.

Rusija je takođe modernizovala dronove – oni imaju poboljšanu komunikaciju, baterije dužeg trajanja i znatno veće bojeve glave, što ih čini smrtonosnijim i težim za obaranje.

„Ova evolucija označava postepeni gubitak kontrole Irana nad finalnim proizvodom“, objasnio je obaveštajni izvor, dodajući da je krajnji cilj Moskve da „potpuno savlada proizvodni ciklus i oslobodi se budućih pregovora sa Teheranom“. Iranske vlasti su se takođe navodno žalile na neisplaćene uplate, delimično zbog međunarodnih sankcija.

Posle primirja sa Izraelom, Iran se povukao kako bi obnovio svoje uništene objekte. Dejvid Olbrajt, bivši inspektor UN za oružje, smatra da bi Moskva mogla da koristi objekte Alabuga da Iranu pošalje poboljšane verzije dronova i tako „popravi“ odnose.

„Mogli bi to da urade kao način da obnove zalihe“, rekla je Olbrajtova. „A onda bi Iran mogao da izvrši obrnuti inženjering ili da dobije tehnologiju za pravljenje Šaheda boljeg kvaliteta. Mislim da je to veoma opasno.“

Zapisi o letovima pokazuju da je 11. jula vojni teretni avion leteo iz Moskve za Teheran, a iranski mediji spekulišu da je prevozio komponente ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400.

Uprkos tenzijama, analitičar Dareini smatra da će Iran na kraju imati koristi od partnerstva. „Iran je dobio, i najverovatnije će dobiti, stvari koje su mu potrebne za sopstvenu bezbednost. Bilo da je u pitanju vojna oprema, ekonomska saradnja, tehnologija i sve što mu je potrebno“, zaključio je.