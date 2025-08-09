Slušaj vest

Nakon jezivog napada, mladić je bacio nož u kantu i ušao u gradski prevoz kao da se ništa nije dogodilo. Prolaznici su nemo stajali i niko nije priskočio nesrećnoj ženi upomoć.

Sve se dogodilo u petak, oko 10 časova ujutru u veoma prometnoj ulici u prestonici Rumunije. Koliko se prolaznici nisu potresli govori i činjenica da je teško povređena žena sama pozvala hitnu pomoć.

Nakon pet sati potrage, policija je uhvatila napadača, kojem je nakon saslušanja određen pritvor do 24 sata.

Napadač ima dugu kriminalnu prošlost

Zvanično, muškarac nema psihičkih problema, ali ima dugu kriminalnu prošlost - pokušaj silovanja, pljačku i seksualni napad.

Prema navodima lokalnih medija, nesrećna žena je napadnuta dok je pešačila ka stanici metroa, na putu za posao.

Nalazila se nekoliko desetina metara od stanice kada ju je napadač sustigao i iz čista mira napao.

Više puta ju je ubo nožem i nestao.

Nakon što ju je oborio na zemlju, napadač je bacio nož u kantu za smeće koja se nalazila na svega nekoliko koraka i ušao u metro sa drugim prolaznicima.

Niko nije stao da pomogne

Žena je ostavljena da umire na trotoaru. Niko nije stao da joj pomogne. Prolaznici su ravnodušno gledali i nastavili svojim putem. Ipak, smogla je snage da se sama spasi.

"Bila je izuzetno šokirana, pre svega stavom onih oko nje. Rekla nam je da niko apsolutno ništa nije preduzeo. Nisu se čak ni zaustavili da pozovu pomoć. Sama je morala da pozove hitnu pomoć“, izjavila je predstavnica bolnice Fiorela Mitoi.

Žrtva je prevezena vozilom hitne pomoći i hitno odvedena u bolnicu. Lekari kažu da je pravo čudo to što je preživela. Ubodi su mogli biti fatalni.

"Dovedena je u urgentni centar sa višestrukim ubodnim ranama na glavi, kao u prednjem i zadnjem delu vrata, kao i zadnjem delu grudnog koša", rekla je Fiorela Mitoi.

Napadač je tokom ispitivanja priznao da ne poznaje ženu, ali nije mogao da objasni zašto ju je napao.