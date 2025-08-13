Slušaj vest

Ekstremne vrućine haraju Evropom. U jugozapadnoj Francuskoj, rekordi su u ponedeljak oboreni u Angulemu, Beržeraku, Bordou, Sen-Emilionu i Sen-Žironsu.

U Hrvatskoj su rekordi temperature vazduha zabeleženi u Šibeniku sa 39,5°C i Dubrovniku sa 38,9°C, dok su veliki šumski požari besneli duž obala i harali susednim zemljama na Balkanu.

Van Evrope, desetine temperaturnih rekorda oborene su širom Kanade, a rekordna vrućina iznad 50°C u Iraku izazvala je nestanak struje širom zemlje.

"Ovo leto, kao i svako leto sada, bilo je izuzetno u smislu ekstremnih vrućina širom sveta", kazao je Bob Vord, direktor za politiku u Istraživačkom institutu Grantam.

U Italiji, gde je 16 od 27 većih gradova bilo pod alarmom zbog vrućine, a četvorogodišnji dečak umro je od toplotnog udara, te u Španiji, gde je muškarac umro u šumskom požaru nakon što je zadobio opekotine na 98% tela, visoka vrućina nije oborila veliki broj rekorda, ali je ipak izazvala uzbunu.

"Glavna karakteristika toplotnog talasa je dužina i obim, a ne intenzitet", rekao je Hose Kamaho, klimatolog i portparol Aemeta, španske meteorološke agencije.

1/6 Vidi galeriju Vrućine u Evropi Foto: ANDY RAIN/EPA, Stefano Costantino TTL / Avalon / Profimedia

Na jugozapadu Francuske, 40% podataka sa meteoroloških stanica pokazalo je u ponedeljak temperature iznad 40°C. Lorijan Bate, klimatološkinja u Meteo Franse, rekla je da je prerano reći da li su rekordi "razbijeni" ili jednostavno oboreni, ali je istakla da je geografski obim vrućine značajan.

1/7 Vidi galeriju PAKLENE VRUĆINE TERORIŠU IRAČANE: U Bagdadu danima temperatura iznad 50 stepeni Celzijusovih (FOTO, VIDEO) Foto: PA-EFE/MURTAJA LATEEF

"Nažalost, to je očekivano", rekla je.

Ekstremno visoke temperature koje zahvataju Evropu osušile su biljni pokrov i stvorile idealne uslove za brzo širenje šumskih požara, što stručnjaci karakterišu kao klimatski "Molotovljev koktev".

Evropski stručnjaci za šumske požare upozoravaju na "ekstremne do vrlo ekstremne uslove" koji će vladati kontinentom tokom ove nedelje, pri čemu je rizik "posebno ozbiljan" u većini delova južne Evrope, dok se značajne klimatske anomalije očekuju i u pojedinim nordijskim regionima.

1/16 Vidi galeriju Požari u Grčkoj Foto: COSTAS SYNETOS/ANA-MPA

Šumski požari u Evropi do sada su ove godine poharali oko 400.000 hektara, prema podacima objavljenim u utorak, što je 87% više od proseka za ovo doba godine u poslednja dva desetleća.

Visoke vrućine ubijaju desetine hiljada ljudi u Evropi svake godine. Istraživači procenjuju da će opasne temperature u Evropi do kraja veka ubijati od 8.000 do 80.000 ljudi više godišnje.

Antonio Gasparini, epidemiolog na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, rekao je da je sprovođenje efikasnih i raznovrsnih mera javnog zdravlja ključno jer toplotni talasi postaju sve češći.

"Ovo je još jedan ekstremni toplotni talas koji pogađa Evropu ovog leta", rekao je.