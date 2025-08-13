Slušaj vest

Druga osoba je preminula nakon što je pojela sendvič sa brokolijem u Italiji, usred trovanja hranom, koji je doveo do hospitalizacije više ljudi.

Prošle nedelje, umetnik Luiđi Di Sarno (52) bio je prva žrtva nakon što je pojeo panini iz kamioneta u kom se prodaje hrana u gradu Dijamante u Kalabriji. Sada je i Tamara D’Akunto (45) preminula nakon što je pojela isti obrok, a više od desetak ljudi je hospitalizovano.

Vlasti su pokrenule istragu i naredile povlačenje komercijalno proizvedenih paninija širom zemlje, nakon što je 14 ljudi obolelo od trovanja hranom, uključujući i dvoje tinejdžera.

Ove nedelje obavljaju se obdukcije u sklopu istrage.

Sendvič je sadržao pečene kobasice i italijansko letnje povrće „cime di rapa“ ili vrhove repe, koje liče na brokoli.

Devet osoba je pod istragom, uključujući vlasnika food truck-a na obali u provinciji Kozenca, čije je vozilo zaplenjeno.

Istražuju se i troje zaposlenih u kompaniji koja je navodno proizvodila sendvič, kao i petoro lekara koji su lečili žrtve u blizini grada Kozenca.

Lekari su optuženi da nisu reagovali dovoljno brzo kako bi spasili žrtve, nakon što je sestra Di Sarna izjavila da je on otpušten iz bolnice iako se i dalje osećao loše, a kasnije je preminuo.

Botulizam je retko, ali po život opasno stanje uzrokovano toksinima koje proizvodi bakterija Clostridium botulinum. Neurotoksini napadaju nervni sistem i mogu izazvati paralizu mišića za disanje, potpuni paralitički zastoj i smrt.

Di Sarno, umetnik i muzičar iz Čerkole kod Napulja, bio je na odmoru sa porodicom u Kalabriji. Nakon što su pojeli sendvič na Tirenskoj obali Kozence, krenuo je nazad ka Napulju, ali se razboleo na autoputu kod Lagonegra u Potenci.

Ostali zaraženi su hitno prebačeni u bolnicu Anuncijata u Kozenci, uključujući dvoje sedamnaestogodišnjaka i dve žene u četrdesetim godinama. Dvoje pacijenata stiglo je u teškom stanju na odeljenje intenzivne nege.

Ova epidemija u Kozenci dogodila se samo nekoliko dana nakon što je 38-godišnja žena preminula, a sedam ljudi se razbolelo od botulizma nakon što su na festivalu na Sardiniji, od 22. do 24. jula, pojeli zaraženi gvakamole.

Jedanaestogodišnji dečak završio je u intenzivnoj nezi u bolnici Đemeli u Rimu, nakon što je helikopterom prebačen iz bolnice Brotcu u Kaljariju, zbog trovanja tokom festivala Fiesta Latina u Monseratu.

Putujući festival je trebalo da nastavi put ka Tortoliju, ali su ga lokalne vlasti obustavile. Tužilaštvo u Kaljariju otvorilo je istragu, a Ministarstvo zdravlja Italije je objavilo opoziv Metro Chef pirea od avokada.